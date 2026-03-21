Marvel Studios: ecco le nuove date ufficiali del 2029, ma due film del 2028 sono stati rimossi

Rivoluzione in vista nel calendario Marvel? Annunciati tre nuovi film previsti per il 2028 e il 2029, ma vi sarebbero anche alcune cancellazioni.

Che ne sarà degli eroi Marvel dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars e dell'atteso rilancio degli X-Men? Per adesso la questione è ancora piuttosto nebulosa, ma qualcosa si muove nel calendario dei Marvel Studios.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da comicbookmovie.com, la Walt Disney Studios ha aggiunto tre film Marvel privi di titolo al suo calendario di uscite per il 2028 e il 2029, rimuovendo al contempo due date dal programma del 2028.

I cambiamenti nel calendario Marvel 2028/2029

Ecco come appare la nuova situazione del calendario dei Marvel Studios dopo le recenti anticipazioni.

31 luglio 2026 (Spider-Man: Brand New Day - coproduzione con Sony Pictures)

18 dicembre 2026 (Avengers: Doomsday)

17 dicembre 2027 (Avengers: Secret Wars)

5 maggio 2028

28 luglio 2028 (NUOVA)

15 dicembre 2028

4 maggio 2029 (NUOVA)

13 luglio 2029 (NUOVA)

Nel frattempo, le seguenti date sono state rimosse dal calendario:

18 febbraio 2028

10 novembre 2028

Un primo piano di Chris Hemsworth nei panni di Thor

Quali titoli sono stati aggiunti? Le speculazioni sul futuro dell'MCU

Al momento è presto per fare ipotesi. I Marvel Studios sono concentrati sulla promozione di Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre, che riunirà per la prima volta sullo schermo alcuni dei più importanti team di supereroi dei fumetti Marvel, dagli Avengers agli X-Men, dai wakandiani alla Prima Famiglia Marvel. Ma cosa ci riserverà la Fase Sette dei Marvel Studios?

La data di maggio 2028 è stata spesso menzionata come possibile collocazione del tanto atteso reboot degli X-Men diretto da Jake Schreier e scritto da Michael Lesslie. Se i mutanti inaugureranno la stagione estiva, l'ipotesi più probabile vede la data di luglio dedicata a Black Panther 3, che vedrà il ritorno del premio Oscar Ryan Coogler alla regia, e potenzialmente, la partecipazione di Denzel Washington in un ruolo da cattivo. Molti ipotizzavano un'uscita a febbraio 2028, in concomitanza con il decimo anniversario del primo film, ma sappiamo che l'estate americana è riservata solitamente al lancio dei potenziali blockbuster e Marvel potrebbe non fare eccezione neppure stavolta.

Un'altra ipotesi vedrebbe l'uscita di luglio occupata da Doctor Strange 3, ma dato che al momento non vi sarebbero grandi novità sullo sviluppo del sequel della saga magica con Benedict Cumberbatch resta più probabile l'ipotesi Black Panther 3.

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

Che cosa accadrà all'Uomo Ragno dopo Spider-Man: Brand New Day?

Una delle ipotesi ancora da valutare riguarda la messa in calendario di un eventuale sequel di Spider-Man: Brand New Day. Il film diretto da Destin Daniel Cretton rilancerà il franchise con Tom Holland rappresentando una svolta dopo la saga del Multiverso e riportando l'Uomo Ragno per le strade di New York a combattere il sottobosco criminale.

Anche se solitamente la Disney non fissa date precise per Sony, lo slot estivo potrebbe essere occupato sa un ipotetico sequel di Brand New Day se il film in uscita nei cinema italiani il 29 luglio avrà il successo che tutti auspicano, fornendo il là per un nuovo capitolo da realizzare al più presto. Naturalmente tutto dipenderà dagli impegni di Tom Holland, che dovrebbe avere un ruolo di primo piano in Avengers: Secret Wars.

Ian McKellen torna nei panni del Professor Xavier in Avengers: Doomsday

Al momento lo slot di dicembre 2028 rimane un mistero, ma si ipotizza un evento di portata epocale che arriverebbe dopo le uscire di Doomsday (dicembre 2026) e Secret Wars (dicembre 2027). Non ci sorprenderemmo se X-Men uscisse proprio in quel periodo.

Per quanto riguarda il 2029, le possibilità sono molteplici. Ci sono buone probabilità che venga realizzato un sequel de I Fantastici 4: Gli Inizi, forse anche Deadpool 4, ma tra le altre opzioni figurano Midnight Sons, il tormentato Blade o uno spin-off su Wolverine.