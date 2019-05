Marvel: una star di The Walking Dead in arrivo nella Fase 4 dell'MCU con un ruolo multiplo?

Il Governatore di The Walking Dead potrebbe entrare a far parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in un ruolo multiplo.

Marvel starebbe corteggiando una delle star più amate di The Walking Dead per affidargli un ruolo multiplo nella Fase 4 dell'MCU.

The Walking Dead: David Morrissey in una scena dell'episodio L'esca

Secondo l'account twitter @RogerWardwell, i Marvel Studios starebbero valutando l'ingaggio di David Morrissey per uno dei film della Fase 4, ma l'intenzione dello studio è affidare all'attore multipli. In precedenza Morrissey ha interpretato il ruolo del Governatore in The Walking Dead, conquistando i fan dello show.

Marvel Studios are a big fan of David Morrissey and are considering multiple roles for him for Phase 4. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Pur priva di conferma, la notizia sull'ingaggio di Morrissey va tenuta d'occhio. In passato l'account Twitter @RogerWardwell ha fornito informazioni accurate sulle scelte dei Marvel Studios. E' stato questo misterioso utente ad anticipare il cambio di look di Thor in Avengers: Endgame e a rivelare che Alexander Pierce (Robert Redford), Brock Rumlow (Frank Grillo) d Jack Collins avrebbero fatto ritorno nel film. inoltre ha predetto che avremmo rivisto il combattimento nell'ascensore e la sorte di Cap.

In Ragnarok Thor lost a lot of things but what he loses in Avengers 4 is unexpected. He loses his figure, expect him to look a bit like his old friend Volstagg. #Marvel #Avengers4 trailer #Avengers4 #Thor #Spoilers — Roger Wardell (@RogerWardell) December 4, 2018

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Dopo l'uscita di Avengers: Endgame, @RogerWardwell ha diffuso anticipazioni su Guardians of the Galaxy Vol. 3 e Doctor Strange 2. Per quanto riguarda il possibile arrivo di David Morrissey nell'MCU, @RogerWardwell sostiene che i Marvel Studios sono grandi fan dell'attore da tempo e lo vogliono far entrare nella famiglia. Morrissey potrebbe comparire in un ruolo multiplo in varie pellicole della Fase 4 dell'MCU inclusi Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Eternals e Shang-Chi. Restiamo in attesa per scoprire se questa anticipazione troverà conferma.