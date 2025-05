I Fantastici 4: Gli Inizi, un rumor ha svelato in quale parte dell'universo Marvel è ambientato?

Da quando esiste il Marvel Cinematic Universe, ovvero dal primo Iron Man uscito nel 2008, non si è mai parlato della Prima Famiglia Marvel, così i fan hanno ipotizzato da subito che I Fantastici 4: Gli Inizi sarebbe stato molto probabilmente ambientato in un universo alternativo.

Kevin Feige ha poi confermato che Reed, Sue, Johnny e Ben sarebbero stati introdotti in un'altra parte del Multiverso, nello specifico in una Terra in cui i Fantastici 4 sono gli unici supereroi del loro universo narrativo. Tuttavia, forse adesso sappiamo esattamente da quale Terra provengono.

Secondo quanto riportato dalla nota insider di settore MyTimeToShineHello, I Fantastici 4: Gli Inizi "sarà ambientato nell'Universo 828". Si tratta, come sapranno già i più attenti, di una Terra che non è stata mai menzionata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Perché Terra-828 suona così familiare ai fan Marvel?

I Fantastici 4: Gli Inizi, la squadra prima della missione spaziale

Come detto, questa designazione non è ancora stata mostrata nel MCU o nei fumetti, ma se vi suona familiare, probabilmente è perché Stephen Strange e America Chavez hanno fatto visita a Terra-838 nel corso degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In rete c'è stata un po' di confusione al riguardo, ma ovviamente non avrebbe molto senso che il film dei Fantastici 4 sia ambientato in un universo che ha già un suo Reed Richards (quello di John Krasinski).

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Non sappiamo molto di Terra-828, a parte quello che abbiamo visto nei vari trailer del film mostrati finora, ma la realtà retrofuturistica è stata ideata per consentire alla pellicola di conservare quell'estetica ispirata agli anni '60, figlia dei primi leggendari fumetti con protagonista la Prima Famiglia Marvel.

È quasi certo che la pellicola si concluderà con l'abbandono dei Fantastici 4 della loro Terra e l'arrivo nel MCU (Terra-616) dato che la squadra avrà un ruolo centrale anche in Avengers: Doomsday, e soprattutto dopo che abbiamo già visto la loro nave entrare nell'atmosfera di Terra-616 nella scena post-credits di Thunderbolts*.