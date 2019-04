Marvel si prepara a girare un film misterioso in Australia

Grazie a un contributo di 24 milioni di dollari dal governo federale australiano, un nuovo film Marvel ancora misterioso verrà girato in Australia. Non sappiamo ancora di quale film si tratti, ma presto i Marvel Studios stabiliranno a Sydney, Australia, la produzione di un nuovo lungometraggio. Il film in questione verrà girato nei Fox Studios Australia e in altre location australiane.

Ad annunciare la novità sono Mitch Fifield, Ministro delle Comunicazioni e delle Arti dell'Australia, e Don Harwin, Ministro delle Arti. Il film per ora viene definito "Untitled Marvel Studios Feature Film". Questa non è la prima volta che Marvel sceglie l'Australia come location di un suo film.

"Siamo felici di vedere il ritorno di Marvel in Australia dopo l'incredibile successo di Thor: Ragnarok. Assicurarci questa nuova produzione frutterà 150 milioni di nuovi investimenti internazionali, creerà 4.700 nuovi posti di lavoro per gli australiani e si servirà dei servizi di 1200 imprese locali" ha annunciato il Ministro Mitch Fifield.

Avengers: Endgame, le reazioni della critica ai primi minuti del film Marvel

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Quale sarà il film Marvel ambientato in Australia? Tante le possibili ipotesi. Si va dalla possibilità di una quarta avventura su Thor con l'australiano Chris Hemsworth a una nuova collaborazione con il neozelandese Taika Waititi. Oppure l'Australia potrebbe essere usata per alcune location di Black Panther 2. La pellicola più accreditata, al momento, secondo il Camberra Times sarebbe Shang-Chi, primo film Marvel dedicato a un supereroe asiatico che sarà scritto da Dave Callaham e diretto da Destin Daniel Cretton. restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Marvel, mentre qui potete leggere i primi dettagli sul preannunciato Shang-Chi.

Il prossimo film Marvel in uscita è Avengers: Endgame, nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!