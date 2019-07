Marvel: ecco i film della Fase 4 e della Fase 5 che mancano all'appello

Tra le anticipazioni della Fase 4 e della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe vi erano alcuni film mancanti nell'annuncio ufficiale del San Diego Comic-con 2019.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

La lineup della Fase 4 dell'MCU ha confermato l'arrivo imminente di pellicole come Black Widow, già in lavorazione, ed Eternals.Il capo di Marvel Kevin Feige ha fatto inoltre cenno a sequel come Captain Marvel 2 e Black Panther 2 che arriveranno nella Fase 5 dell'MCU, mentre le pellicole dedicate all'ingresso nell'MCU di Fantastici 4 e X-Men sono ancora in fase di ideazione. Tra le news più sorprendenti l'annuncio del reboot di Blade con protagonista Mahershala Ali, ma ci sono alcuni film che non sono stati stati menzionati in alcun modo. Scopriamo quali.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

ANT-MAN 3

Paul Rudd ha perfino invitato i fan a inviare petizioni a Marvel per convincerli a realizzare Ant-Man, terzo capitolo della saga dell'Uomo Formica. Nonostante il successo dei primi due capitoli per adesso tutto tace. Ant-Man 3 forse non si farà, ma in caso Marvel decida di cambiare idea non mancano le storie interessanti visto che per ora abbiamo avuto solo un assaggio delle potenzialità del Regno Quantico. Inoltre adesso che Cassie Lang (Emma Fuhrman) è cresciuta, potrebbe decidere di seguite le orme del padre ed entrare a far parte della nuova generazione di eroi.

SPIDER-MAN SEQUEL

Cosa accadrà a Spider-Man dopo Spider-Man: Far From Home? Anche qui l'accoglienza die fan è stata calorosa e il film ha lasciato un finale aperto inserendo un notevole colpo di scena in modo da poter continuare le avventure di Peter Parker (Tom Holland) anche in futuro. Spider-Man ha sconfitto Mysterio/Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) e ha gettato le basi per una relazione con MJ (Zendaya), in più ora la sua identità è stata svelata. La carne al fuoco è tanta, ma per adesso Marvel non ha annunciato nessun sequel. E' possibile che il compito spetti in questo caso a Sony, che detiene i diritti del supereroe, ma i dettagli dell'accordo Marvel/Sony non sono chiari perciò non ci resta che attendere.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

AVENGERS

E' dovuto scendere in campo lo stesso Kevin Feige a spiegare perché nella Fase 4 dell'MCU non ci saranno Avengers. L'intenzione di Marvel è quella di concentrarsi su altri personaggi, vecchi e nuovi, ma questo non significa che gli Avengers non torneranno in futuro, anzi, al riguardo Kevin Feige ci ha fornito un'idea di come potrebbe essere il nuovo team degli Avengers. Non dimentichiamo che, nel finale di Avengers: Endgame Cap ha passato il suo scudo a Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie). Le prime implicazioni di questo gesto saranno note al pubblico con l'arrivo della serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.

NOVA

prima del San Diego Comic-Con 2019 molti rumor davano per imminente l'annuncio di un film su Nova. Con l'uscita di scena di Iron Man, Captain America (Steve Rogers) e Black Widowerano in molti ad auspicare l'arrivo di Nova, lo stesso Kevin Feige aveva parlato di "immediato potenziale" del personaggio dichiarando: "Amiamo Nova, sarebbe fantastico vederla nell'MCU. La stiamo tenendo in considerazione per il suo legame con i Guardiani della Galassia". Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno rivelato, inoltre, che Nova ha rischiato di essere inserita nel film: "Abbiamo pensato in pi occasioni all'ingresso di Nova. Thanos poteva uccidere tutti i membri di Nova Corps, eccetto uno. Richard Rider, che poi diventa... Avrebbe dovuto diventare una specie di araldo, come Hulk in Infinity War quando finisce nel Sanctum Sanctorum. Sarebbe dovuto essere un messaggero". Visto l'entusiasmo nei confronti di nova, è molto probabile che il personaggio farà la sua comparsa nella Fase 5.

NAMOR

In Avengers: Endgame c'è un momento in cui Vedova Nera fa cenno ai pochi eroi sopravvissuti nel mondo e Okoye (Danai Gurira) riferisce la notizia di un terremoto di origine sottomarina al largo delle coste dell'Africa. Per i fan Marvel questo è un chiaro riferimento a Namor, che non ha una grande relazione con Wakanda. Con Namor alla guida di Atlantide, quel terremoto potrebbe non avere origine naturale. Kevin Feige ha fatto riferimento al possibile arrivo di Black Panther 2nella Fase 5 dell'MCU e Namor potrebbe fare il suo ingresso nel film, ma per avere la conferma definitiva non ci resta che attendere.