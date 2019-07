Blade: il film Marvel con Mahershala Ali farà parte della Fase 5

Blade farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, nonostante il film sia stato annunciato durante la presentazione dei prossimi progetti prodotti dallo studio.

La conferma è stata data da Kevin Feige al termine del panel della fase 4 Marvel con cui i fan hanno potuto conoscere i primi dettagli dei progetti in arrivo sul grande e piccolo schermo.

Il presidente di Marvel Studios, intervistato da Collider, ha sottolineato che il cinecomic dedicato a Blade farà parte del successivo gruppo di lungometraggi e serie tv.

Kevin Feige ha comunque sottolineato che, come accaduto con la Fase 3, i progetti potrebbero cambiare nel corso del tempo.

Il produttore ha inoltre rivelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi. Feige, due anni fa, aveva dichiarato: "Pensiamo sia ancora un personaggio grandioso ed è davvero divertente. Pensiamo che questo film stia andando in un lato diverso dell'universo che potrebbe avere il potenziale di una sua apparizione, ma tra i film, gli show Netflix e quelli ABC ci sono così tante opportunità per una sua apparizione come accaduto con Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D.. Piuttosto che collaborare con un altro studio per sviluppare un progetto dedicato a quel personaggio, realizziamone uno da soli. Cosa sarò? Dove sarà? Vedremo. Non c'è nulla di imminente".