Ant-Man 3: Paul Rudd chiede aiuto ai fan Marvel per il film

Marvel per ora non ha ancora approvato la produzione di Ant-Man 3 e Paul Rudd ha chiesto l'aiuto dei fan per far tornare Scott Lang sullo schermo.

Ant-Man 3 non è ancora stato annunciato e Paul Rudd si è rivolto ai fan nel tentativo di convincere la Marvel a dare il via libera al progetto.

I due cinecomic dedicato agli eroici Scott Lang e Wasp hanno ottenuto dei buoni riscontri ai box office di tutto il mondo, tuttavia il futuro del franchise è ancora incerto.

Il protagonista Paul Rudd ha però rivelato ai microfoni di Yahoo!: "Non so se verrà realizzato Ant-Man 3. Dovete chiamare i capi dello studio e iniziare una campagna per far approvare il progetto!".

Nell'attesa l'attore ha recitato in un divertente spot pubblicitario di Pepsi MAX accanto a Michael Peña e diretto da Taika Waititi, dando quindi vita a una piccola reunion Marvel. La star ha raccontato della sua esperienza sul set: "Il modo in cui lavora Taika è lo stesso con cui io e Michael abbiamo girato i film Marvel, ovvero usiamo la struttura di base e poi giochiamo con alcuni elementi. Taika sostiene davvero questo approccio".

Il primo film dedicato ad Ant-Man ha incassato in tutto il mondo 519 milioni di dollari e il sequel Ant-Man and the Wasp ha superato quella cifra arrivando a quota 622 milioni. La popolarità dei personaggi è poi cresciuta ulteriormente grazie ad Avengers: Endgame, tuttavia lo studio non ha ancora parlato di un possibile ritorno della coppia di eroi.

