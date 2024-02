Marvel, confermati i prossimi sette film in arrivo delle Fasi 5 e 6

Dopo i recenti scioperi e gli scarsi risultati ottenuti al box-office nell'ultimo anno, i Marvel Studios hanno optato per un rinvio al 2025 di gran parte dei film in uscita quest'anno. Ciò nonostante, sono stati confermati ben sette film in arrivo che faranno parte delle Fasi 5 e 6 di questa grande narrazione.

I Marvel Studios hanno infatti annunciato sette film in uscita tra il 2024 e il 2027, le cui date di uscita sono state tutte riconfermate di recente con l'ultimo aggiornamento del calendario delle sale Disney.

Tuttavia, dopo la notizia, sono state apportate due revisioni al calendario - in quanto The Fantastic 4 e Thunderbolts si sono scambiati le loro date di uscita. Mentre Thunderbolts era stato fissato per il 25 luglio 2025 e The Fantastic 4 per il 2 maggio 2025, ora i due film si scambieranno di posto a causa di cambiamenti di produzione.

Tra le nuove uscite Marvel anche "The Fantastic 4"

Questo l'ordine con cui verranno distribuiti i prossimi film dei Marvel Studios, inclusi nelle Fasi 5 e 6 della narrazione e le cui date d'uscite sono comprese tra il 2024 e il 2027:

Deadpool & Wolverine sarà il prossimo ma anche l'unico film del MCU ad arrivare nelle sale quest'anno, per la precisone il 24 luglio 2024. Abbiamo già visto un primo trailer, che è risultato uno dei più visti di sempre nel giro di 24 ore dalla sua diffusione.

Il 14 febbraio 2025 uscirà Captain America: Brave New World, che vedrà l'esordio da protagonista del Sam Wilson di Anthony Mackie nella sua nuova veste; ci sarà anche il debutto di Harrison Ford nei panni del Generale Ross, precedentemente interpretato dal compianto William Hurt.

Come detto, il 2 maggio 2025 sarà la volta di Thunderbolts, che proseguirà quindi la missione di Ross e la formazione di questo inedito team di supereroi. Di recente, la showrunner di The Bear Joanna Calo è stata ingaggiata per ultimare la sceneggiatura. E il 25 luglio dello stesso anno ci sarà l'esordio dei nuovi Fantastici 4 guidati da Pedro Pascal.

Nonostante i problemi in sede di scrittura, Blade uscirà il 7 novembre 2025 e stavolta Mahershala Ali sembra essere soddisfatto della direzione presa dallo studio per il suo personaggio.

Il 2026 sarà l'anno del ritorno dei Vendicatori, ben sette anni dopo Endgame, con Avengers 5. Il titolo precedente era Avengers: The Kang Dynasty, ma è stato recentemente confermato che i Marvel Studios hanno deciso di cambiare titolo e probabilmente ridurre le dimensioni del ruolo di Kang nella storia. Tra l'altro deve ancora essere annunciato un sostituto per Jonathan Majors, da poco licenziato dopo la condanna subita.

Il 7 maggio 2027 uscirà quindi Avengers: Secret Wars, che stando alle ultime voci dovrebbe includere anche lo Spider-Man di Tobey Maguire dopo la reunion in Spider-Man: No Way Home, così come si pensa possa tornare anche il Tony Stark di Robert Downey Jr.

Avengers 5 avrà un nuovo titolo dopo aver tolto il riferimento a Kang

Inoltre, sono in arrivo anche Armor Wars, Spider-Man 4, Shang-Chi 2, Eternals 2 e Doctor Strange 3, probabilmente insieme ad altri sequel e franchise che devono ancora essere annunciati.