Trap non verrà mostrato alla stampa: il nuovo film di M. Night Shyamalan è un disastro?

La decisione della Warner non è stata presa per evitare il rischio spoiler, a questo punto ci si chiede allora il motivo di tale scelta

Nelle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Trap, il nuovo film di M. Night Shyamalan, non sarà proiettato per i critici prima della sua uscita, prevista il 7 agosto prossimo.

Non ci saranno proiezioni per la stampa a New York, Los Angeles, Chicago, Florida e in molte altre città degli Stati Uniti. Per essere chiari, non è perché la Warner Bros stia cercando di evitare che gli spoiler trapelino online - il primo grande "colpo di scena" del film è già stato mostrato nel trailer - ma forse perché c'è il rischio che il film venga massacrato dalla critica.

In ogni caso, questo dimostra una mancanza di fiducia nel film. Certo, sappiamo già che Shyamalan non è sempre stato lodato dalla critica nel corso della sua carriera, ad eccezione dei suoi primi tre film, ma non organizzare le proiezioni per la stampa, nell'era di Rotten Tomatoes, è una decisione rischiosa da parte della Warner Bros.

Descritto come un "thriller", "Trap vede protagonista Josh Hartnett nel ruolo di un padre che accompagna la figlia adolescente a un concerto pop. Lasciando il suo posto per andare in bagno, il personaggio di Hartnett nota una forte presenza di polizia intorno al locale e scopre che l'intero concerto fa parte di un'operazione per catturare un serial killer a piede libero e le informazioni suggeriscono che il sospetto potrebbe essere al concerto. PLOT TWIST: si scopre che Hartnett è l'assassino che la polizia sta cercando.

M. Night Shyamalan, per Josh Hartnett il suo nuovo film Trap è "bizzarro, oscuro e selvaggio"

I test-screening per il film si sono svolti lo scorso maggio e quanto pare ci sarebbe state reazioni contrastanti. Secondo quanto trapelato, sarebbe un thriller piuttosto lineare, molto influenzato da Hitchcock, ma afflitto da problemi di ritmo. Si dice che Hartnett sia piuttosto bravo nel ruolo del protagonista, una performance contraddistinta da un umorismo cupo.

Dopo un inizio di carriera folgorante, Shyamalan si era un po' arenato con film meno riusciti come E venne il giorno o After Earth, ma è poi stato protagonista di una rinascita con progetti lodati dalla critica come The Visit, Split e Old. Il suo film più recente, Bussano alla porta, è stato accolto in maniera più tiepida.