The Reef - Intrappolate: stasera su Rai 4, trama e cast dell'horror-thriller del ciclo 'Summer Survival'

Stasera si inaugura un nuovo ciclo di film che ci farà compagnia per tutta l'estate: i protagonisti delle pellicole si troveranno in situazioni di sopravvivenza in contesti estivi.

Nuovo appuntamento con i cicli di pellicole che Rai 4 inaugura durante la stagione estiva. Stasera prende il via 'Summer Survival'. Nel corso delle settimane saranno presentati film di generi molto amati dal pubblico, come il thriller e l'horror, in cui i protagonisti si troveranno a lottare per la propria sopravvivenza in contesti estivi. The Reef - Intrappolate è il lungometraggio che vedremo stasera, 23 luglio, in prima serata e in prima visione alle 21:20 circa. Ecco la trama, il cast e la recensione.

The Reef - Intrappolate: Sinossi

Traumatizzata dalla recente perdita della sorella, Nic decide di accettare l'invito delle sue amiche per una breve fuga in mare, sperando che un po' di tempo trascorso tra escursioni in kayak e immersioni possa aiutarla a trovare un po' di serenità. Inizialmente, il gruppo di amiche si gode il clima estivo e l'atmosfera di relax che il mare sembra offrire. Tuttavia, questa calma apparente viene brutalmente spezzata quando un enorme squalo bianco fa la sua comparsa, seminando il panico tra le giovani.

L'attacco improvviso dell'animale mette in grave pericolo le loro fragili imbarcazioni e costringe le ragazze a lanciarsi in una disperata lotta per la sopravvivenza. Intrappolate in mezzo all'oceano senza alcun modo immediato di fuggire o di chiamare aiuto, dovranno mettere alla prova il loro coraggio e la loro determinazione per affrontare la minaccia mortale e trovare una via di salvezza. La tensione cresce mentre ogni decisione diventa cruciale e il loro spirito di squadra viene messo a dura prova. Qui trovate la nostra recensione di The Reef - Intrappolate

Le protagoniste di The-Reef-Intrappolate in una scena della pellicola

Cast del film in onda su Rai 4