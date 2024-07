Fantastic Four: il cast arriva a Londra per l'inizio delle riprese

Le riprese di Fantastic Four cominceranno verso la fine del mese (il giorno dopo il SDCC, secondo Kevin Feige) e i membri del cast sono arrivati a Londra in vista delle prove, che dovrebbero iniziare la prossima settimana.

I fotografi hanno immortalato Pedro Pascal (Il trono di spade, The Last of Us), che interpreterà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning), che vestirà i panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, e Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One), che sarà focoso nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, mentre si recavano a cena alla Chiltern Firehouse insieme al regista Matt Shakman.

Non c'era traccia di Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear), che ha ottenuto il ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa. Potete vedere le immagini del cast e il nuovo fan art di seguito nella news.

Cosa sappiamo su Fantastic Four

All'inizio dell'anno è stata diffusa la notizia che Julia Garner (Ozark) è stata scritturata come interprete femminile di Silver Surfer (Shalla-Bal). Anche Galactus è stato confermato come cattivo principale, e sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, Game of Thrones).

???? The Fantastic Four rehearsals are in full swing!



Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, and the film's director Matt Shakman were seen at the Chiltern Firehouse in London last night ????



Via PedroPascal24/7 on Tumblr pic.twitter.com/JbhqECKmqw — Joseph Quinn UK (@JQuinnSourceUK) July 11, 2024

I dettagli ufficiali sulla trama sono ancora un mistero, ma Feige ha recentemente confermato la voce secondo cui I Fantastici Quattro sarà ambientato in un universo alternativo. Questo ovviamente suggerisce che i personaggi saranno delle varianti provenienti da qualche altra parte del multiverso che alla fine troveranno la loro strada nella linea temporale principale del MCU (forse a causa della frattura interdimensionale causata da Dar-Benn alla fine di The Marvels).

Il boss dei Marvel Studios ha anche confermato che non si tratterà di un'altra origin story per il super-team. "Molte persone conoscono la storia delle origini. Molte persone conoscono le basi. Come facciamo a prenderla e a fare qualcosa che non hanno mai visto prima?", ha dichiarato in un'intervista del 2022, paragonando questa nuova versione degli eroi al patto che i Marvel Studios hanno stipulato con la Sony per portare Spider-Man nel MCU. "Ci siamo prefissati un obiettivo molto alto per questo film".