Fantastic Four, cosa ne pensano le star del precedente flop del nuovo cast dei Marvel Studios?

Jamie Bell e Kate Mara non hanno fatto mistero di non essere mai stati grandi fan del loro film sui "Fantastici Quattro", ma questo non significa che non siano impazienti di vedere il prossimo reboot dei Marvel Studios.

"Siamo entusiasti", ha dichiarato l'attrice, che ha interpretato Sue Storm/Donna invisibile nell'adattamento Fox del 2015 diretto da Josh Trank, mentre Bell ha interpretato Ben Grimm/La Cosa, in occasione del pop-up party Mare di Giorgio Armani alla Little Malibu Beach House di Soho House martedì scorso. "È un cast fantastico".

Il nuovo film, il primo realizzato sotto l'egida della Marvel, sarà interpretato da Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Il cast comprende anche Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Julia Garner.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: un banner del film

Bell ha anche scherzato sul fatto che il nuovo film non dovrebbe essere definito un reboot del precedente, che finì per rivelarsi un enorme flop al box-office, venendo stroncato anche dalla critica. "Non lo considero un reboot perché in quel caso il nostro dovrebbe contare qualcosa. Sfortunatamente, il nostro film non esiste in nessun canone specifico". Poi, ha aggiunto: "Esiste in un canone molto particolare, che non è molto buono".

Il film del 2015, che vedeva nel cast anche Miles Teller e Michael B. Jordan, fu diretto da Josh Trank e uscì quando le aspettative erano altissime, salvo poi deludere tutti coloro che si recarono nelle sale (che furono comunque pochissimi, a causa del pessimo passaparola e dei disastri avvenuti durante la produzione).

Alla domanda se Bell e Mara saranno presenti nel prossimo film dei Marvel Studios, i due hanno scosso la testa e riso: "Forse potremmo provare a entrare attraverso qualche porta multiversale - ha risposto Bell - ma quando ci vedono, chiuderanno immediatamente quella porta". Il nuovo Fantastic Four, diretto da Matt Shakman, sarà ambientato nella New York degli anni '60 e uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.