Fantastic Four: Silver Surfer di Julia Garner potrebbe fare una sola apparizione nel MCU

Julia Garner farà il suo debutto nel MCU nel ruolo di Shalla-Bal in Fantastic Four, ma sembra che la star di Ozark potrebbe non rimanere nel ruolo di Silver Surfer del MCU.

Ad aprile abbiamo avuto la conferma che Fantastic Four introdurrà una versione femminile del classico eroe spaziale della Marvel Comics, Silver Surfer, ma non la versione del personaggio che i fan conoscono meglio.

La vincitrice del premio Emmy Julia Garner (Ozark, Inventare Anna) interpreterà il ruolo di Surfer nel film, ma non in un'ottica di cambiamento di genere rispetto a Norrin Radd. La Garner assumerà infatti il ruolo di Shalla-Bal.

Nella continuità originale dei fumetti Marvel, Shalla-Bal era l'imperatrice del pianeta Zenn-La ed era il primo amore di Norrin Radd. Quando Galactus arrivò per divorare il loro pianeta, Radd si offrì volontario per diventare il suo araldo in cambio della salvezza di Zenn-La. In seguito, quando Franklin Richards assunse il ruolo di nuovo Galactus, dotò Shalla degli stessi poteri cosmici e le permise di servire come araldo gemello accanto a Radd.

The Fantastic 4, chi è Shalla-Bal? Tutto sul nuovo Silver Surfer di Julia Garner

Il ruolo di Julia Garner in Fantastic Four

Ora, Alex Perez di The Cosmic Circus riferisce che la Garner farà molto probabilmente una sola apparizione e non riprenderà il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe dopo Fantastic Four.

Il cast di The Fantastic 4

Con la recente conferma da parte di Kevin Feige che il film sarà ambientato in un universo alternativo, questo non sorprende più di tanto, in quanto indica che la Prima Famiglia Marvel sarà una variante proveniente da un'altra parte del Multiverso che finirà per entrare nella linea temporale principale del MCU. Questo lascia aperta la porta all'introduzione di Norrin Radd come Silver Surfer principale del MCU.

Le riprese dovrebbero iniziare verso la fine del mese (il giorno dopo il SDCC, secondo Feige) e i membri del cast hanno iniziato ad arrivare a Londra in vista delle prove, che dovrebbero iniziare questa settimana.

Pedro Pascal (Il trono di spade, The Last of Us) interpreterà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) vestirà i panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One) vestirà i panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) è stato scritturato per il ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa. Anche Galactus è stato confermato come villain principale e sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, Game of Thrones). I Fantastici Quattro arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.