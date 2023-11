Iman Vellani vuole condividere la scena con Tobey Maguire e Hugh Jackman in 'Avengers: Secret Wars'

Recentemente protagonista di The Marvels, uscito al cinema pochi giorni fa, Iman Vellani ha parlato con ComicBook.com del futuro di Kamala Khan e ha espresso il desiderio di recitare al fianco di Tobey Maguire e Hugh Jackman nel prossimo grande crossover, Avengers: Secret Wars. "Vorrei davvero che ci fosse qualcuno dall'universo degli X-Men... tipo il Wolverine di Hugh Jackman. Il mio amore per la Marvel è iniziato lì. Penso di avere visto gli X-Men prima dei film sugli Avengers, avrò avuto forse tre anni, è stato in quel momento per me che è iniziato tutto."

L'attice ha poi aggiunto: "Oh, e ovviamente lo Spider-Man di Tobey Maguire... oddio, te lo immagini? A dire il vero adorerei recitare con chiunque dall'universo di Spider-Man di Sam Raimi. Sono cresciuta con quei film. Sarebbe stupendo!"

Dopo anni di grandi risultati al box-office, i Marvel Studios stanno ora affrontando una crisi nerissima che è culminata nel flop ottenuto da The Marvels. La giovane Iman Vellani, però, ha scaricato ogni responsabilità sul presidente della Disney, Bob Iger. In una nuova intervista rilasciata a Yahoo! Entertainment, la Vellani ha dichiarato che l'andamento del film al botteghino non la riguarda come attrice. "Non voglio concentrarmi su qualcosa che non è nemmeno sotto il mio controllo, perché che senso ha?", ha detto la Vellani. "Questo genere di cose riguarda Bob Iger".

L'attrice aggiunge: "[Gli incassi] non hanno nulla a che fare con me. Sono contenta del prodotto finito e le persone a cui tengo hanno apprezzato il film. È stato un vero divertimento guardare questo film, e questo è tutto ciò che possiamo chiedere a questi prodotti. Ha dei supereroi, si svolge nello spazio, non è così profondo e parla di lavoro di squadra e sorellanza. È un film divertente e sono felice di poterlo condividere con la gente".