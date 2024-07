Spider-Man 4, Kevin Feige conferma un cambiamento sostanziale nel franchise

Sembra che il franchise di Spider-Man subirà un grande cambiamento per quel che riguarda la prossima avventura del personaggio Marvel di maggior successo di tutti i tempi.

Parlando con CinemaBlend prima dell'uscita di Deadpool & Wolverine, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha accennato al ritorno dell'eroe interpretato da Tom Holland nella sua quarta uscita da solista. A quanto pare, però, il regista Jon Watts non sarà probabilmente al timone del nuovo progetto a causa dei suoi impegni e questo costringerà lo studio a rivolgersi a qualcun altro.

Feige ha condiviso alcuni dettagli su molti dei prossimi progetti Marvel, e tra questi c'era anche la prossima avventura del supereroe di Holland. Sebbene Spider-Man: No Way Home sembrasse concludere la sua storia, non c'è mai stata la possibilità che si trattasse della vera e propria fine della permanenza del personaggio nel MCU.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Come previsto, diversi mesi dopo l'emergere delle voci sulla lavorazione di Spider-Man 4, Feige ha finalmente confermato un dettaglio sul prossimo film che suggerisce che ci sarà una nuova mano dietro la macchina da presa.

"Amiamo Jon. Jon ha fatto per noi tre dei migliori film di Spider-Man di sempre. Ora ha un sacco di cose da fare. Quindi probabilmente cercheremo qualcun altro, proprio perché lui è impegnatissimo".

Anche se non c'è nulla di certo e, come si è visto più volte, i registi possono andare e venire in base a divergenze creative e ritardi nei programmi, sembra che la trilogia di Spider-Man di Watts sarà per il momento il suo ultimo contributo al franchise, il che si accorda con i commenti del regista stesso sul suo abbandono del franchise all'inizio di quest'anno. Recenti rumor hanno tirato in ballo anche Sam Raimi come possibile successore, in quello che sarebbe un clamoroso ritorno per il regista al personaggio di Spider-Man.