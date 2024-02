Thunderbolts, la sceneggiatrice di The Bear riscriverà il film Marvel, nuovi dettagli sulla trama

Con il rinvio di alcuni suoi progetti al 2025, i Marvel Studios si stanno prendendo tutto il tempo necessario per fare le cose per bene stavolta. Per questo, la co-showrunner di The Bear Joanna Calo è stata ingaggiata per riscrivere Thunderbolts, uno dei progetti del MCU più attesi per il 2025.

Inoltre, secondo l'Hollywood Reporter, una fonte che ha letto una precedente bozza Thunderbolts afferma che il film "è incentrato su cattivi e antieroi che partono per una missione che doveva finire con la loro morte".

Calo, co-showrunner, autrice e produttrice di The Bear per FX, ha lavorato anche a progetti del calibro di Lo Scontro, The Baby-Sitters Club, BoJack Horseman, Tuca & Bertie e molti altri.

Chi ci sarà in Thunderbolts?

Thunderbolts vedrà nel suo ampio cast Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/agente americano, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov/Taskmaster, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Guardiano Rosso, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr/Fantasma, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine e Harrison Ford nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

Lewis Pullman sarà Sentry dopo aver sostituito Steven Yeun nel ruolo, anche se al momento il suo casting non è stato confermato ufficialmente dai Marvel Studios. Geraldine Viswanathan di Drive-Away Dolls, invece, ha recentemente sostituito Ayo Edebiri (un altro volto noto di The Bear) in un ruolo non rivelato.

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Thunderbolts è diretto da Jack Schreier, già autore di Robot & Frank del 2012 e Paper Towns del 2015. Le riprese del film avrebbero dovuto iniziare nel giugno 2023, ma sono state ritardate a causa degli scioperi della Writers Guild of America (WGA) e della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). L'inizio delle riprese è ora previsto per marzo ad Atlanta.