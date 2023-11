Martin Scorsese e Steven Spielberg: prima collaborazione televisiva per la serie Cape Fear

Martin Scorsese e Steven Spielberg produrranno insieme la serie televisiva Cape Fear, remake del thriller Cape Fear - Il promontorio della paura diretto da Scorsese nel 1991. Lo show è in fase di sviluppo presso UCP (una divisione di Universal Studio Group) e Amblin e rappresenterebbe la prima collaborazione televisiva tra Scorsese e Spielberg. I due celebri registi sono produttori esecutivi insieme a Nick Antosca (noto ideatore di drammi polizieschi e horror come Channel Zero) che ricopre anche il ruolo di showrunner.

Martin Scorsese debutta su Letterboxd e svela i classici che considera "film companion" delle sue opere

Cape Fear, la serie

La trama ufficiale del nuovo adattamento televisivo recita: "Una tempesta è in arrivo per una coppia di avvocati sposati quando un famigerato killer che appartiene al loro passato viene rilasciato dopo anni di prigione. Un thriller teso e contemporaneo che esamina l'ossessione dell'America per il true crime nel 21° secolo". Tra gli altri produttori esecutivi di Cape Fear figurano Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television e Alex Hedlund di Eat the Cat.

Recensione Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)

Nick Nolte (di spalle) e Robert De Niro in una scena di CAPE FEAR - IL PROMONTORIO DELLA PAURA

La versione originale

La serie sarà basata sull'omonimo film di Scorsese del 1991 che a sua volta era un remake dell'originale thriller Il promontorio della paura diretto da J. Lee Thompson nel 1962, basato sul romanzo The Executioners di John D. MacDonald. La versione degli anni '60 aveva protagonisti Gregory Peck e Robert Mitchum e seguiva le vicende dell'avvocato Sam Bowden (interpretato da Peck) la cui famiglia è perseguitata dallo stupratore Max Cady (Mitchum) che egli aveva contribuito a mandare in prigione. Il cast comprendeva Polly Bergen nel ruolo di Peggy Bowden, Lori Martin nel ruolo di Nancy Bowden, Martin Balsam, Jack Krushen, Telly Savalas e Barrie Chase.

Nel 1991, Scorsese realizzò il remake di Cape Fear con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Don Baker e Juliette Lewis. Mitchum e Peck appaiono in entrambe le versione, per Peck fu l'ultimo ruolo cinematografico prima di morire. De Niro interpretava Cady e Nolte era Sam Bowden. Il film è valsa a De Niro e a Lewis la candidatura all'Oscar.

Martin Scorsese: "La vittoria di The Departed agli Oscar? Una vera sorpresa"

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone in una foto

I progetti futuri dei due registi

Scorsese è tornato da poco a dirigere Leonardo DiCaprio nel suo ultimo Killers of the Flower Moon, che il 19 ottobre è sbarcato nelle sale italiane. Inoltre il regista di Shutter Island ha annunciato il progetto di voler realizzare un nuovo film su Gesù. Steven Spielberg invece trasformerà lo script di Stanley Kubrick su Napoleone in una miniserie.