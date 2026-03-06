Leonardo DiCaprio baffuto e panciuto per Scorsese nelle prime foto di What Happens at Night

Primo sguardo a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, riuniti sul set di What Happens at Night, nuova fatica di Martin Scorsese. Ad attirare l'attenzione è soprattutto l'aspetto di Leonardo DiCaprio, in versione baffuta e panciuta grazie al trucco prostetico.

Il thriller prodotto da Apple Films è basato sul romanzo di Peter Cameron Cose che succedono la notte, incentrato su una coppia americana in viaggio in una remota cittadina europea per adottare un bambino. La permanenza assumerà una svolta inaspettata in quello che viene descritto come un cupo horror psicologico gotico. Fanno parte del cast anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris. A firmare la sceneggiatura, Patrick Marber.

Perché DiCaprio ha baffi e pancia nelle prime foto?

Dalle prime foto si evince il lavoro sull'aspetto fisico delle star protagoniste, in particolare di DiCaprio, per "sminuirne la bellezza e accentuarne l'aspetto da persone comuni". Nelle foto diffuse dalla rivista di Praga Blesk, dove le riprese sono in corso da febbraio, i baffi scuri invecchiano l'attore, suggerendo una maturità stanca, mentre la pancia enfatizza la decadenza del fisico di mezza età.

Le prime immagini mostrano Leonardo DiCaprio con una giacca a vento nera e la fede nuziale al dito mentre esce da un'auto e Jennifer Lawrence con i capelli castani. Non è ancora stato confermato se i loro abiti facciano parte dei costumi dei loro personaggi o se sia semplicemente ciò che indossano mentre si dirigono sul set.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La reunion di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

What Happens at Night rappresenta una reunion per DiCaprio e Jennifer Lawrence dopo la scvatenata satira ambientalista Netflix del 2021 Don't Look Up, che ha ricevuto quattro nomination agli Oscar. Nel film Lawrence interpretava Kate Dibiasky, una dottoranda in astronomia che scopre una cometa mentre il suo tutor, il dottor Randall Mindy (DiCaprio), calcola che questa entrerà in collisione con la Terra e la distruggerà nel giro di pochi mesi. Stavolta i due attori saranno marito e moglie nel film di Scorsese, in cui sono determinati ad adottare un bambino facendo fronte alle mille difficoltà del processo.

Per Jennifer Lawrence, What Happens at Night sarà la prima esperienza con Scorsese, mentre per DiCaprio sarà la settima collaborazione dopo Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed - Il bene e il male (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) e Killers of the Flower Moon (2023). The Departed ha vinto l'Oscar come miglior film e ha regalato a Scorsese la sua unica vittoria come miglior regista, sebbene fosse stato candidato per Gangs of New York, The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon. DiCaprio è stato candidato per The Aviator e The Wolf of Wall Street e ha vinto come miglior attore con The Revenant - Redivivo (2015), diretto da Alejandro González Iñárritu.