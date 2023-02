Steven Spielberg trasformerà lo script di Stanley Kubrick su Napoleone in una miniserie

Steven Spielberg ha confermato che sta ancora sviluppando la miniserie ispirata al lavoro compiuto da Stanley Kubrick sulla storia di Napoleone, un adattamento da potenziale film a storia per il piccolo schermo di cui il regista aveva parlato per la prima volta ben dieci anni fa, nel 2013.

Il progetto sembra però finalmente vicino a entrare nella fase di pre-produzione, almeno secondo quanto dichiarato dal regista durante la conferenza stampa organizzata dalla Berlinale in occasione della consegna dell'Orso d'oro alla carriera.

A sostenere la realizzazione della miniserie, in sette episodi, sarà HBO e Steven Spielberg ha dichiarato che si tratterà di una produzione molto ambiziosa.

Christiane Kubrick e Jan Harlan saranno coinvolti nella realizzazione delle puntate basate sullo script originale di Stanley Kubrick che voleva realizzare un film su Napoleone.

La sceneggiatura originale del maestro del cinema risale al 1961, ma il progetto venne accantonato per via delle imponenti difficoltà incontrate da sia per quanto riguarda il budget sia per la realizzazione vera e propria della pellicola. Kubrick, da sempre noto per il suo perfezionismo ossessivo, dedicò anni alle ricerche e allo studio della vita dell'imperatore, accumulando un'enorme quantità di materiale.

Spielberg ha già collaborato in precedenza con HBO e ha portato sul piccolo schermo progetti storici molto apprezzati come Band of Brothers e The Pacific.