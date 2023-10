Martin Scorsese: 'La vittoria di The Departed agli Oscar? Una vera sorpresa'

Martin Scorsese ha rivelato che è rimasto totalmente sorpreso dalla vittoria agli Oscar di The Departed.

Il regista, intervistato da The New Yorker ha ricordato come è stato realizzato il progetto.

Un progetto complicato

Martin Scorsese e il cast del film

Il regista, di cui tra pochi giorni arriverà nelle sale Killers of the Flower Moon, ha spiegato che The Departed - Il bene e il male è stato realizzato in parte lottando contro il sistema.

Martin Scorsese ha spiegato: "Avevo realizzato The Departed come una "fine delle trasmissioni". Stavo per andarmene e per realizzare alcuni film più piccoli e meno impegnativi, non lo so. Ed è semplicemente successo che The Departed funzionasse. Ed è stato un film davvero difficile da realizzare, per molti motivi diversi. Quella è un'altra storia. Ma abbiamo lottato". Il maestro del cinema ha quindi aggiunto: "Quando finalmente l'ho proposto sullo schermo, alle persone è piaciuto. Non voglio dire che non ho pensato fosse buono o cattivo. Penso semplicemente che abbiamo ottenuto un risultato. Non sapevo sarebbe stato in quel modo. Non avevo alcuna idea".

Martin Scorsese ha spiegato che dopo i problemi con la distribuzione di The Aviator aveva dei dubbi riguardante la possibilità di tornare a dirigere un film. Il regista ha però spiegato che gli è piaciuto subito lo script di The Departed e ha deciso di realizzarlo, riuscendo a farlo quasi come voleva nonostante i tanti problemi: "A quel punto mi sono reso conto che se quello fosse stato il modo per realizzare un film non avrebbe più avuto senso. Mi sarei dedicato ai film indipendenti e sarebbero stati progetti come Silence". Scorsese ha poi parlato delle vittorie agli Oscar spiegando: "Erano passati trentasette anni dall'Oscar come Miglior Regista, per non parlare di Miglior Film, che è stata una vera sorpresa per me. Ma si tratta di un'Academy diversa da quella di quando stavo iniziando la carriera. Ma, per quel che mi riguarda, non ho cercato quel premio".