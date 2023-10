Martin Scorsese debutta su Letterboxd e svela i classici che considera 'film companion' delle sue opere

Martin Scorsese ha aperto un account Letterboxd in cui ha già condiviso ben 69 film curando una lista di classici che suggerisce in abbinamento alle sue opere. Per ora il regista non ha invece inserito la lista dei suoi titoli preferiti.

La lista di Scorsese

Il regista ha scritto online: "Amo l'idea di abbinare film diversi in un programma. Sono cresciuto guardando doppie proiezioni, programmi in cinema d'essai, serate di film avant-garde in cinema all'aperto. Si impara sempre qualcosa, si vede qualcosa sotto una luce diversa, perché ogni film è in conversazione con ogni altro film. Più è grande la differenza tra i lungometraggi, meglio è".

Martin Scorsese ha quindi aggiunto: "Nel corso degli anni mi è stato chiesto di affiancare i miei film con opere precedenti di altre persone che li hanno ispirati. La richiesta è venuta dai festival cinematografici, che presentano gli abbinamenti come un programma. I termini 'ispirazione' e 'influenza' non sono completamente accurati. Li considero film companion. Alle volte il rapporto si basa sull'ispirazione, alle volte dipende dal rapporto tra i personaggi. Alle volte dipende dallo spirito del film. Alle volte è ancora più misterioso".

Le scelte per il suo nuovo film

I film companion di Killers of the Flower Moon sono ad esempio L'ereditiera del 1949, The Last ot the Line del 1914, The Lady of the Dugout del 1918, Sangue sulla luna e Il fiume rosso del 1948, e Fango sulle stelle del 1960.

Il regista ha sottolineato che si tratta di titoli che hanno avuto importanza come punti di riferimento per i rapporti tra i personaggi, per gli elementi visivi e per le interpretazioni.

Su Letterboxd si possono poi scoprire tutti gli altri film companion citati dal maestro del cinema.