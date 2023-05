Martin Scorsese accoglie la richiesta di Papa Francesco: farà un nuovo film su Gesù

Martin Scorsese pare sia pronto a iniziare la produzione di un nuovo film sulla vita di Gesù. L'annuncio è stato dato in occasione del "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination", conferenza tenuta dalla rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica e dalla Georgetown University, alla quale ha partecipato anche Papa Francesco.

L'annuncio di Scorsese arriva dopo la richiesta di Papa Francesco agli artisti di creare più contenuti basati sulla fede. Secondo Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, il regista si è "commosso" all'appello del Papa.

"Ho risposto all'appello del Papa agli artisti nell'unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù", ha detto Scorsese. "E sto per iniziare a realizzarlo".

Scorsese, che incontrerà il pubblico italiano a Roma e a Bologna, ha citato Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini come ispirazione cinematografica. Secondo quanto riportato da Variety, sabato Scorsese e sua moglie Helen Morris sono stati a una breve udienza privata con Papa Francesco in Vaticano.

Ricordiamo che Scorsese ha già trattato la figura di Cristo nella sua filmografia, quando nel 1988 uscì L'ultima tentazione di Cristo con Willem Dafoe protagonista. All'epoca il film creò scandalo e venne bandito dalla stessa Chiesa Cattolica.