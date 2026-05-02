Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026: Irene molla Cesare all'altare

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 entrano nel vivo e lo fanno senza mezze misure. Dal 4 all'8 maggio 2026 la soap di Rai 1 mette in scena una serie di eventi destinati a lasciare il segno: amori che si interrompono all'improvviso, sparizioni inquietanti e scelte di vita che cambiano tutto. Il grande magazzino milanese resta il protagonista di un intreccio sempre più teso, mentre i personaggi si trovano a fare i conti con conseguenze che non possono più evitare: le anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 4 all'8 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore 10

La settimana si muove su più fronti, ma è soprattutto segnata da una decisione clamorosa: Irene rompe con il passato e sceglie di partire, lasciandosi dietro una scia di problemi. Intanto Odile torna, ma profondamente cambiata, mentre Rosa si trova davanti a un bivio professionale che potrebbe allontanarla da tutto. Sullo sfondo, la misteriosa sparizione di Cesare apre uno scenario inquietante. Ecco cosa accadrà a Il paradiso delle signore in questa nuova settimana.

Lunedì 4 maggio: Irene lascia Cesare all'altare

Il giorno delle nozze tra Irene e Cesare si trasforma in un vero colpo di scena. Proprio quando tutto sembra pronto, la capocommessa decide di tirarsi indietro e lascia il futuro sposo davanti all'altare. Una scelta netta, che segna la fine della loro storia. Nel frattempo Adelaide è in forte apprensione per Odile, di cui non si hanno notizie, mentre Matteo inizia a intravedere una pista concreta per ritrovarla. Intorno, gli addii si moltiplicano: Johnny è pronto a partire e per qualcuno il distacco sarà più difficile del previsto.

Martedì 5 maggio: Matteo trova Odile

Irene non torna sui suoi passi ma raggiunge Johnny e si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita lontano da Milano. Al Paradiso, però, la sua assenza si fa sentire subito tra le Veneri e l'organizzazione vacilla. Cesare prova a reagire con dignità alla delusione, ma il colpo è duro. Intanto arriva una notizia attesa: Odile viene finalmente riportata a casa. Il sollievo è grande, ma la ragazza appare segnata e decisa a chiudere definitivamente con ciò che le ha fatto del male.

Mercoledì 6 maggio:

Per attirare clienti, al grande magazzino nasce un'iniziativa legata al Giro d'Italia e Rosa torna a dare una mano, rientrando temporaneamente tra le Veneri. Ma il clima resta teso: Odile prende una decisione drastica sul lavoro che rischia di avere conseguenze economiche pesanti. La ragazza infatti fa tornare indietro tutti i capi ideati da Greta. Cesare, ancora scosso, cerca di distrarsi ma finisce coinvolto in una situazione rischiosa. Nel frattempo, per Rosa arriva una proposta inaspettata: un editore le offre la possibilità di partire per il Vietnam come inviata.

Giovedì 7 maggio: Cesare sparisce, Rosa va in Vietnam?

Le tensioni aumentano. Umberto teme che Odile stia agendo d'impulso e prova a farla riflettere, ma lei rivendica la propria autonomia e non vuole più essere guidata da nessuno. Mirella vive ore di ansia per Michelino, mentre un'altra preoccupazione cresce: Cesare è sparito e nessuno riesce a mettersi in contatto con lui. Al Paradiso, intanto, si cerca di tamponare l'assenza di Irene e di organizzarsi in vista di un'altra partenza imminente, quella di Rosa, che saluta Marcello con una promessa che sa di addio.

Venerdì 8 maggio: Odile ritrova se stessa (grazie a Matteo)

La notizia della scomparsa di Cesare raggiunge anche Irene poco prima di partire, lasciando aperti interrogativi pesanti. Rebecca è sempre più in ansia, mentre il mistero attorno all'uomo si infittisce. Mirella si trova faccia a faccia con una figura legata al suo passato, riaprendo vecchie ferite. Sul fronte lavorativo, Odile prova a ripartire e trova nuove idee grazie al sostegno di Matteo. Intanto Marcello vive perde un oggetto legato a Rosa e non riesce a ignorare la sensazione che qualcosa stia cambiando per sempre.