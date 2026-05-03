Roberta Valente - Notaio in Sorrento non finisce stasera: su Rai 1 solo il settimo episodio

Stasera Roberta Valente - Notaio in Sorrento non chiude: Rai 1 manda in onda solo il settimo episodio. Ecco anticipazioni e orari di inizio e fine.

Il successo che Roberta Valente - Notaio in Sorrento ha riscosso presso il pubblico, ha spinto la RAI a una mossa inattesa: dividere l'ultima puntata in due blocchi. Finale rimandato, dunque, per la notaia interpretata da Maria Vera Ratti, perchè stasera su Rai 1 andrà in onda solo il settimo episodio.

Roberta Valente rimanda il finale di una settimana

Maria Vera Ratti a Sorrento

Il perchè di una simile decisione (che interesserà anche Mediaset da domani, con I Cesaroni 7) è cosa semplice da spiegare: con il protrarsi dell'Access Prime Time fino alle 22:00 (per ragioni puramente commerciali), la prima serata ha perso negli ultimi due anni molti spettatori.

Se questo è dovuto anche alla qualità sempre più discutibile di programmi e palinsesti, la ragione fondamentale risiede nel fatto che difficilmente il pubblico comincerà a guardare qualcosa che non riuscirà però a finire. Lo vediamo praticamente ogni settimana con il sabato sera di Rai 1 o con le puntate del Grande Fratello Vip.

Alla luce di tutto questo sia RAI che Mediaset cercano dunque di massimizzare ciò che hanno, prolungando (perchè di fatto è anche questo) la vita dei prodotti già confezionati, come le fiction.

Ed ecco che, dunque, se l'esperimento di Roberta Valente dovesse avere successo, sarà assai probabile che ci troveremo a trascorrere con lei, Lolita Lobosco, Sandokan e tutti gli altri personaggi che verranno, il doppio del tempo solitamente impiegato tra l'inizio e la fine di un racconto seriale.

Cosa succederà nella penultima puntata? Le anticipazioni del 3 maggio

Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente - Notaio in Sorrento

Per conoscere la riuscita di questo escamotage dovremo aspettare i numeri Auditel domattina, intanto stasera l'appuntamento è con quella che diventa dunque la penultima puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intitolata "Un incarico inatteso".

Il notaio Carrano si trova costretto a declinare l'annuale concorso di bellezza della cittadina campana. A sostituirlo è chiamata l'integerrima Roberta Valente, chiamata a garantire il corretto svolgimento della serata e delle votazioni. Ma la gara non è per niente regolare, e le tensioni accumulatesi dietro le quinte tra gli addetti ai lavori rischiano di esplodere anche sul palco tra le partecipanti.

Roberta, che si sente come un pesce fuor d'acqua in un contesto da cui è assai distante, sarà chiamata a mantenere l'equilibrio ma anche a un non indifferente sfoggio di pazienza. Tra le concorrenti ce n'è infatti una che la irrita particolarmente.

A che ora inizia e finisce Roberta Valente stasera

L'inizio del settimo episodio della fiction è fissato per le 21:45, al termine della puntata di Affari Tuoi. Con una durata di poco superiore ai 60 minuti, pause pubblicitarie escluse, Roberta Valente terminerà, lasciando la linea al TG1 della notte, già alle 23:05.

Nella seconda serata della rete ammiraglia, una puntata speciale del TG dedicata al primo anno di pontificato di Leone XIV.