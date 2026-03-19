Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di Scorsese

Il maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto.

Apple ha condiviso la prima foto ufficiale del film What Happens at Night, il nuovo thriller diretto da Martin Scorsese.

Il progetto, le cui riprese sono in corso, ha come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, star ritratte nello scatto condiviso online.

Cosa racconterà What Happens at Night

Il film, che sarà realizzato da Apple Studios in collaborazione con Studiocanal, racconterà la storia di una coppia americana che decide di intraprendere un viaggio con destinazione una piccola città europea avvolta dalla neve per adottare un bambino.

Oltre a Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, già diretto più volte da Martin Scorsese, il cast comprende anche Patricia Clarkson, Jared Harris e Mads Mikkelsen.

Ecco la foto che svela il look dei due protagonisti del film What Happens at Night:

What Happens at Night: Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio nella prima foto del film

Il progetto è un adattamento del romanzo Cose che succedono la notte, scritto da Peter Cameron. La sceneggiatura è stata firmata da Patrick Marber, mentre il regista sarà coinvolto anche in veste di produttore per conto di Sikelia Productions.

Una nuova collaborazione tra le star di Hollywood

Le due star, ritratte anche nella foto ufficiale, avevano già recitato insieme in occasione di Don't Look Up (di cui potete leggere la nostra recensione), il progetto ambientalista in cui interpretavano una dottoranda in astronomia che scopre l'esistenza di una cometa che sta per distruggere la Terra e il suo tutor, il dottor Randall Mindy.

Leonardo è ormai una presenza quasi fissa tra le fila degli interpreti delle opere di Scorsese. In passato l'attore ha recitato in Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed - Il bene e il male (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) e Killers of the Flower Moon (2023).

L'attesa da parte della critica e del pubblico è molto alta, considerando il valore delle persone coinvolte, e sarà interessante scoprire se anche questa nuova opera riuscirà a ottenere nomination e vittorie prestigiose dopo l'arrivo nelle sale di tutto il mondo.