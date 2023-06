Mare Fuori il musical, inizia il casting per cantanti attori e ballerini: ecco come partecipare

Il musical di Mare Fuori si avvia verso la sua fase iniziale. Per il nuovo progetto, diretto da Alessandro Siani, a partire dal 19 giugno verranno avviati i casting per selezionare cantanti, attori e ballerini. Queste sono le competenze richieste per partecipare alle audizioni della nuova produzione, che si propone di trasporre in teatro la fortunata serie TV Rai-Picomedia, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Secondo quanto riportato dalla stessa società che cura le audizioni, i casting avranno luogo il 19 giugno a partire dalle ore 10 al Teatro Brancaccio di via Merulana 244, a Roma. Le figure che potranno accedere ai provini devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Mare Fuori 4: iniziano oggi le riprese, le ultimissime indiscrezioni sulla nuova stagione

La partecipazione al casting è totalmente gratuita e per partecipare sarà necessario prenotarsi tramite mail all'indirizzo, castingmusicalmarefuori@gmail.com, scrivendo nell'oggetto CASTING SPETTACOLO MARE FUORI ed inviando il proprio curriculum vitae e due foto, un primo piano e una figura intera. Non saranno ammessi minori di anni 18.

Mare Fuori 4: Ciro è vivo e le altre anticipazioni del primo episodio [l'indiscrezione]

Il Musical - Mare Fuori sarà diretto da Alessandro Siani e prodotto da Bestlive. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, lo spettacolo debutterà in teatro a dicembre. Mare fuori, inoltre, potrebbe attraversare l'oceano e arrivare negli Stati Uniti per un remake della serie ambientata nell'Istituto Penale per i Minorenni di Napoli, ispirato alla realtà di Nisida.