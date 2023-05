Mare Fuori, Alessandro Siani porterà la serie in teatro: ecco quando e dove debutterà

Alessandro Siani ha acquistato i diritti per adattare Mare Fuori in teatro: ecco quando e dove debutterà questa nuova versione della serie di RAI 2

Mare Fuori, la celebre serie di Rai 2, uscirà dal piccolo schermo per approdare sui palcoscenici italiani. Alessandro Siani ha ottenuto i diritti dello show e sta lavorando per realizzare un adattamento teatrale che coinvolgerà tutta l'Italia.

Secondo le informazioni riportate dal settimanale Chi, Mare Fuori farà il suo debutto teatrale nel prossimo dicembre, Napoli è la città scelta per la prima rappresentazione. Proprio nella città partenopea si svolgono le avvincenti vicende dei detenuti dell'istituto penitenziario minorile, sia nella serie televisiva che nello spettacolo teatrale.

Il successo di Mare fuori continua a crescere inarrestabile. Recentemente, avevamo annunciato la possibilità di un remake americano della serie creata da Cristiana Farina e di un adattamento teatrale dello spettacolo che ha stabilito nuovi record di streaming su RaiPlay. Ora, grazie al settimanale Chi, sappiamo che la serie arriverà sui palcoscenici di tutt'Italia a partire dal prossimo dicembre.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Alessandro Siani, insieme a un amico imprenditore, ha acquisito i diritti per portare in teatro lo spettacolo ispirato alla popolare serie televisiva. Il debutto è programmato per il periodo natalizio. Inizialmente, si era parlato di un possibile adattamento in forma di musical, ma i dettagli sulle intenzioni dell'attore e regista napoletano non sono stati rivelati da Chi. È molto probabile che nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni su questo entusiasmante nuovo progetto.

Le riprese della quarta stagione di Mare fuori prenderanno il via il prossimo 16 maggio. Secondo le anticipazioni riportate, ancora una volta da Chi, il titolo del primo episodio della nuova stagione sarà 'Nel nome dell'amore'. Il magazine svela che nella serie potrebbe tornare Ciro Ricci, il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio, dato per morto nel finale della prima stagione dello show.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale, sembra che sia stato effettivamente Ciro a sparare nella scena finale della terza stagione. Il magazine sottolinea che nella serie non è stata mostrata alcuna scena di funerale dopo la presunta morte del giovane detenuto. Il regista Ivan Silvestrini, quando gli è stato chiesto se Ciro fosse vivo, ha risposto: "Nessuno ha mai visto il suo funerale".

Nella prossima stagione, un ruolo di grande rilievo sarà affidato a Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. La serie darà anche ampio spazio a Matteo Paolillo, che nella fiction interpreta Edoardo Conte. Inoltre, l'attore è anche l'autore della sigla 'O Mar For'. Durante il Festival di Sanremo 2023, Matteo ha avuto l'onore di eseguire questo brano sul palco insieme ai suoi colleghi.