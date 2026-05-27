Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: anticipazioni delle trame del 27 maggio

La tensione nell'IPM raggiunge livelli altissimi nei nuovi episodi di Mare Fuori 6 in onda stasera, 27 maggio, su Rai 2. Tra vendette, confessioni e alleanze sempre più fragili, Cucciolo torna in carcere deciso a raccontare la verità a Simone, mentre Sharon inizia a tramare nell'ombra. Intanto per Pino arriva finalmente una speranza grazie agli arresti domiciliari, mentre nuovi sentimenti sorprendono Tommaso e Sharon.

Mare Fuori 6, il riassunto della puntata precedente

Lorenza e Sofia sognano un futuro sereno insieme, lontano dal dolore. La loro speranza è però un'illusione: alle loro spalle, Federico e Samuele stanno portando avanti un piano oscuro che le colpisce da vicino. L'atmosfera all'interno dell'istituto è drammatica e carica di angoscia. Alina si trova in ospedale a lottare tra la vita e la morte, una situazione che ha sconvolto tutti i ragazzi. La tragedia ha colpito profondamente Pino, che è sprofondato nella disperazione totale per l'incertezza sulla sorte di Alina.

Episodio 9: Occhio per occhio

L'istituto è ormai spaccato in due: all'interno delle mura si respira un'aria di costante guerriglia che vede contrapposte, su fronti opposti, le tre sorelle da una parte e il gruppo guidato da Simone e i suoi alleati dall'altra. In questo clima di forte ostilità, Micciarella tenta disperatamente di tirare fuori il fratello dalle pericolose dinamiche del carcere, ma il suo aiuto viene bruscamente rifiutato.

Artem Tkachuk interpreta Pino

Il crollo di Pino e un barlume di luce

La situazione si fa ancora più cupa per Pino: il ragazzo scivola in un baratro di disperazione sempre più profondo. Il peso del suo dolore non schiaccia solo lui, ma finisce per gravare pesantemente anche sui due milanesi e sull'agente Lino, ormai logorati da questa situazione. In mezzo a tanta tensione e violenza, si fa spazio una dinamica diversa: tra Sharon e Tommaso scatta una scintilla inaspettata, dando vita a una forte e travolgente attrazione.

Episodio 10: A ognuno il proprio destino

Rientrato in carcere, Cucciolo è convinto di aver finalmente vendicato Milos e decide di confessare l'accaduto a Simone. La situazione, tuttavia, è tutt'altro che risolta: Sharon, profondamente preoccupata per gli ultimi eventi, non ha intenzione di stare a guardare e inizia a tramare la sua vendetta proprio contro Simone. Nel frattempo, Marika cerca di isolarsi dalle tensioni della struttura per concentrarsi esclusivamente sulla sua musica.

Una speranza per Pino

Beppe riesce a ottenere la misura degli arresti domiciliari per Pino, permettendo finalmente al ragazzo di trovare rifugio e conforto tra le braccia di sua madre. Per Samuele si apre un nuovo capitolo grazie al trasferimento a Milano.

Chi c'è nel cast di Mare Fuori 6

La sesta stagione di Mare Fuori introduce nuovi volti destinati a rivoluzionare gli equilibri dell'IPM, affiancando i protagonisti storici della serie.

I nuovi personaggi della sesta stagione

Tra le new entry troviamo:

Stefano Stazi (Romano Reggiani)

Sharon (Cartisia Somma)

Marika (Carlotta Pinto)

Annarella (Greta De Rosa)

Stella (Virginia Bocelli)

Vincenzo Ferrera è Beppe

Il cast storico: chi torna all'IPM

Accanto ai nuovi ingressi ritroviamo i protagonisti più amati dal pubblico:

Massimo (Carmine Recano)

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Sofia Durante (Lucrezia Guidone)

Carmela (Giovanna Sannino)

Beppe (Vincenzo Ferrera)

Cucciolo (Francesco Panarella)

Micciarella (Giuseppe Pirozzi)

Pino (Artem)

Alina (Yeva Sai)

Lino (Antonio De Matteo)

Angelo (Luca Varone)

Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana)

Maria Ricci (Antonia Truppo)

Simone (Alfonso Capuozzo)

Tommaso (Manuele Velo)

Samuele (Francesco Luciani)

Federico (Francesco Di Tullio)

Marta (Rebecca Mogavero)

Sonia (Elisa Tonelli)

Loredana (Tea Falco)

Dove vedere Mare Fuori in tv e in streaming

La serie andrà in onda stasera, mercoledì 27 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Mare Fuori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione