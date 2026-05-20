Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: anticipazioni delle trame del 20 maggio

Le rivelazioni tra Rosa, Annarella e Sharon cambiano gli equilibri interni. Tra verità nascoste e alleanze fragili, l'IPM entra in una nuova fase di tensione e instabilità.

Questa sera, mercoledì 20 maggio, torna in prima serata alle 21:20 su Rai 2 Mare Fuori con due nuovi episodi della sesta stagione. A partire dalle 21:20 andranno in onda il quinto e il sesto appuntamento della serie cult ambientata nell'immaginario IPM di Napoli Tra destini appesi a un filo, addii strazianti e alleanze inaspettate, i protagonisti della serie cult si troveranno a fare i conti con le conseguenze delle loro scelte più difficili.

Mare Fuori 6, il riassunto delle puntate precedenti

Nell'IPM la tensione è alle stelle. Le ambizioni di Simone e Carmela si intrecciano in un piano rischioso che mette in serio pericolo Rosa. La ragazza è stretta nella morsa dei clan e dai fantasmi del passato, ma il tempestivo intervento di Tommaso evita il peggio. Tra i due nasce un legame profondo: Rosa, dopo un sincero confronto con la madre, inizia a credere nella speranza di un nuovo amore.

Tuttavia, la tregua dura poco. Simone, armato e fedele agli ordini ricevuti da Donna Wanda prima di morire, mette nuovamente Rosa nel mirino per compiere la sua vendetta. Nel frattempo. Diego e Sonia consolidano il loro rapporto con una forte complicità e, insieme a Marta, pianificano nei minimi dettagli una fuga per cambiare il proprio destino. Anche Pino e Alina cercano di proteggere la loro felicità dalle continue tensioni esterne. A minare gli equilibri dell'istituto è però Beppe, sempre più schiacciato dal peso di un segreto logorante: la verità sulla gravidanza di Alina.

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Episodio 7 La vita adulta: Segreti svelati

All'interno delle mura dell'IPM, l'aria si fa respirabile a fatica. Rosa, Annarella e Sharon si ritrovano faccia a faccia in un confronto serrato: un giro incrociato di confidenze e rivelazioni scuote il trio, portando a galla la verità sulle mosse nell'ombra di Carmela e sui veri piani di Simone. Le carte sono scoperte, e gli equilibri sono pronti a saltare.

Promesse e minacce

Fuori, il futuro sembra dipingersi di nuova speranza per Lorenza e Sofia. Le due donne, unite da un legame profondo, accarezzano il sogno di una nuova vita insieme, lontane dal dolore. Ma è un'illusione che dura poco: alle loro spalle, nell'ombra, Federico e Samuele stanno tessendo una trama oscura. I loro progetti avanzano spediti, e le riguardano molto più da vicino di quanto possano immaginare.

Episodio 8 Una nuova vita: L'ombra del destino

L'atmosfera all'interno dell'IPM è diventata irrespirabile. Tra le mura dell'istituto si respira un silenzio carico di tensione e angoscia: Alina combatte una strenua battaglia tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, un evento che ha scosso le fondamenta di tutti i ragazzi, lasciandoli smarriti. La tragedia colpisce duramente Pino, che sprofonda in un baratro di disperazione: l'incertezza sul destino di Alina lo ha privato di ogni difesa, rendendo il suo dolore palpabile e devastante.

Addii e nuove consapevolezze

Il clima di crisi costringe Massimo a gestire le ferite emotive dei ragazzi, affrontando un momento straziante: l'addio a Maria e Rosa. Quest'ultima ha preso una decisione radicale e definitiva, scegliendo di recidere ogni legame con il suo passato criminale, un percorso necessario per cercare una redenzione che sembrava impossibile.

Samuele (Francesco Luciani)

Inaspettate alleanze

Mentre le certezze del passato crollano, nasce un legame imprevisto: Marta trova un sostegno insperato proprio in Micciarella. In un luogo dove la diffidenza è la regola, questa amicizia si rivela un rifugio inaspettato, capace di offrire una prospettiva diversa in mezzo al caos che sta travolgendo l'istituto.

Chi c'è nel cast di Mare Fuori 6

La sesta stagione di Mare Fuori introduce nuovi volti destinati a rivoluzionare gli equilibri dell'IPM, affiancando i protagonisti storici della serie.

I nuovi personaggi della sesta stagione

Tra le new entry troviamo:

Stefano Stazi (Romano Reggiani)

Sharon (Cartisia Somma)

Marika (Carlotta Pinto)

Annarella (Greta De Rosa)

Stella (Virginia Bocelli)

Sofia-Durante-Lucrezia-Guidone

Il cast storico: chi torna all'IPM

Accanto ai nuovi ingressi ritroviamo i protagonisti più amati dal pubblico:

Massimo (Carmine Recano)

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Sofia Durante (Lucrezia Guidone)

Carmela (Giovanna Sannino)

Beppe (Vincenzo Ferrera)

Cucciolo (Francesco Panarella)

Micciarella (Giuseppe Pirozzi)

Pino (Artem)

Alina (Yeva Sai)

Lino (Antonio De Matteo)

Angelo (Luca Varone)

Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana)

Maria Ricci (Antonia Truppo)

Simone (Alfonso Capuozzo)

Tommaso (Manuele Velo)

Samuele (Francesco Luciani)

Federico (Francesco Di Tullio)

Marta (Rebecca Mogavero)

Sonia (Elisa Tonelli)

Loredana (Tea Falco)

Dove vedere Mare Fuori in tv e in streaming

La serie andrà in onda stasera, mercoledì 20 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Mare Fuori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione