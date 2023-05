Mare Fuori 4: Ciro è vivo e le altre anticipazioni del primo episodio [l'indiscrezione]

Il primo episodio di Mare Fuori 4 si annuncia con un colpo di scena clamoroso: Ciro Ricci farà il suo atteso ritorno sul set della serie ambientata nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Secondo le anticipazioni del settimanale Chi, Giacomo Giorgio sarà presente nei nuovi episodi. Il magazine ha inoltre svelato il titolo della prima puntata.

Da diversi mesi, le voci riguardanti il ritorno di Ciro Ricci in Mare fuori si susseguono incessantemente, come abbiamo approfondito in precedenza. Adesso, a supporto di questa teoria, che finora era stata sostenuta solo dai fan, giunge la conferma dal settimanale Chi. Nella sua edizione cartacea, il magazine ha svelato il titolo del primo episodio della nuova stagione: 'Nel nome dell'amore'.

"Un titolo che si riallaccia perfettamente con il finale della terza stagione - aggiunge il settimanale - che ha lasciato molti dubbi.Parliamo della scena dello scontro tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Don Salvatore Ricci". Come ricorderanno gli spettatori, la terza stagione si chiude con l'eco di un colpo di pistola.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale, sembra che sia stato Ciro Ricci a sparare, poiché nella serie non è stato mostrato alcun funerale dopo la sua presunta morte. Lo stesso regista Ivan Silvestrini alla domanda "Ciro è Vivo?" aveva replicato: "Nessuno ha mai visto il suo funerale"

In alcune interviste, Giacomo Giorgio ha dichiarato che tornerà sul set, sebbene le sue scene potrebbero essere connesse a dei flashback. Questa possibilità non viene esclusa nemmeno dalla rivista.

Le riprese della quarta stagione di Mare fuori prenderanno il via il prossimo 16 maggio. È stato confermato con certezza che il personaggio di Rosa Ricci, interpretato da Maria Esposito, avrà un ruolo centrale nella trama. Inoltre, questa nuova stagione sarà caratterizzata da diversi addii significativi, come quello di Nicolas Maupas, alias Filippo 'O Chiattillo.