Mare Fuori 4: iniziano oggi le riprese, le ultimissime indiscrezioni sulla nuova stagione

Oggi, 22 maggio, è finalmente arrivato il giorno tanto atteso dai fan di Mare Fuori. Le riprese della quarta stagione della serie, creata da Cristiana Farina, hanno preso il via a Napoli. L'entusiasmo dei numerosissimi appassionati del progetto è alle stelle, dopo che La Picomedia ha condiviso sui propri canali social una foto del primo ciak, taggando tutti gli attori della serie.

Mare fuori: primo ciak per la quarta stagione

Cosa ci aspetta nella quarta stagione di Mare fuori?

Con la terza stagione, Mare fuori è diventata un vero e proprio fenomeno culturale. La serie, nata da un'idea di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu per la regia di Ivan Silvestrini, si svolge all'interno di un IPM - Istituto penale minorile che diventa una bolla in cui i 'ragazzi interrotti' hanno la possibilità di comprendere chi sono e cosa vogliono oltre le mura di cinta del carcere. Nel corso degli episodi si racconta la storia di alcuni detenuti e membri del personale di un immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli guidato da Carolina Crescentini, liberamente ispirato al carcere di Nisida. La colonna sonora, con il brano O Mar For edito da Rai Com e distribuito da Believe, ha registrato oltre 35 milioni di streaming complessivi, garantendo al singolo il prestigioso riconoscimento del disco di platino.

Le indiscrezioni di Ivan Silvestrini

Ivan Silvestrini, regista della serie, ha risposto alle domande dei fan su Instagram riguardo al finale della terza stagione e al colpo sparato da Rosa. Il regista ha dichiarato: "Certamente, se quel colpo andasse a vuoto, sarebbe il cliffhanger più deludente nella storia della serialità".

Lo spoiler di Maria Esposito

Maria Esposito, che nella serie interpreta Rosa Ricci, ha postato su Instagram una foto in cui appare con Raiz, l'attore che interpreta suo padre nella serie. Nella foto è presente un cuore spezzato. Questa immagine è stata interpretata come un addio da parte di Maria al frontman degli Almamegretta.

Nei giorni scorsi, Maria Esposito ha pubblicato un video delle prove senza audio sui social. Nella clip si trovano anche Lucrezia Guidone e Sofia Durante. Molti fan si sono divertiti a interpretare il labiale e sembra che si stia discutendo di una "località protetta e nuova identità". Ciò ha fatto pensare che un personaggio possa entrare nel programma di protezione dei testimoni.

Le anticipazioni del primo episodio di Mare Fuori 4: Ciro è vivo?

Il settimanale Chi ha rivelato che il primo episodio della quarta stagione si intitolerà "Nel nome dell'amore". Secondo la rivista, il colpo di pistola che ha concluso la terza stagione è stato sparato da Ciro Ricci, poiché non è stato mostrato nessun funerale dopo la sua presunta morte nella serie. Lo stesso regista Ivan Silvestrini, quando gli è stato chiesto se Ciro fosse vivo, ha risposto: "Nessuno ha mai visto il suo funerale". Il ritorno di Ciro sarà quindi un elemento intrigante nella nuova stagione.

In alcune interviste, Giacomo Giorgio ha dichiarato che tornerà sul set, sebbene le sue scene potrebbero essere connesse a dei flashback.

Mare fuori ha vinto il premio come migliore serie dell'anno 2023 ai Nastri d'Argento. La serie è una coproduzione tra Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. È nato da un'idea di Cristiana Farina, scritta in collaborazione con Maurizio Careddu.