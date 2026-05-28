Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali

Questa sera, giovedì 28 maggio, torna in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity,game show musicale condotto da Enrico Papi. Otto celebrità si affrontano in una sfida a squadre tra giochi iconici, hit da indovinare e prove di memoria musicale che culminano nel temuto 7x30 finale.

Le squadre della seconda puntata: chi si sfida nel game show musicale

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity vedrà protagoniste due squadre di volti noti dello spettacolo e dello sport. Da una parte troviamo Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara, mentre dall'altra scenderanno in campo Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli. Una sfida all'ultima nota che promette ritmo, ironia e colpi di scena.

I giochi di Sarabanda Celebrity tra hit e memoria musicale

Il cuore del programma resta la varietà dei giochi, pensati per mettere alla prova le competenze musicali e la prontezza dei concorrenti. Tra i più attesi di Sarabanda Celebrity troviamo:

Asta musicale : scelta strategica del numero di note per riconoscere le canzoni.

: scelta strategica del numero di note per riconoscere le canzoni. Cantante misterioso : riconoscere artisti nascosti dietro domande e indizi.

: riconoscere artisti nascosti dietro domande e indizi. Canzone sbagliata : correggere un verso modificato dal conduttore.

: correggere un verso modificato dal conduttore. Compilation : 90 secondi per riconoscere il maggior numero di interpreti.

: 90 secondi per riconoscere il maggior numero di interpreti. Cuffie : mimo e intuizione tra compagni di squadra.

: mimo e intuizione tra compagni di squadra. In & Out : continuare a cantare nel momento esatto in cui la musica si interrompe.

: continuare a cantare nel momento esatto in cui la musica si interrompe. Medley : individuare tre brani in un medley musicale.

: individuare tre brani in un medley musicale. Pentagramma : ricostruire strofe misteriose completando le parole mancanti.

: ricostruire strofe misteriose completando le parole mancanti. Playlist : indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band partendo da un indizio.

: indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band partendo da un indizio. Rubajolly : strategia e rischio per sottrarre vantaggi agli avversari.

: strategia e rischio per sottrarre vantaggi agli avversari. Tempo : indovinare i brani seguendo un tempo segreto.

: indovinare i brani seguendo un tempo segreto. 7x30: la sfida finale da 30 secondi per indovinare 7 brani.

La formula vincente del format: ritmo, strategia e spettacolo televisivo

Il successo di Sarabanda Celebrity - la settimana scorsa è stato visto da 942.000 spettatori con il 6.93% di share - si basa su un equilibrio tra spettacolo e competizione. Le squadre devono accumulare punti e jolly arrivare preparate alla fase finale del 7x30.La componente strategica si unisce alla conoscenza musicale, rendendo ogni puntata diversa dalla precedente e sempre più imprevedibile.