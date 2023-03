Mare Fuori, Gianni Morandi canta la sigla della serie: il video è virale

Gianni Morandi sui social ha pubblicato un video in cui canta la sigla di Mare Fuori, da lui ascoltata dal vivo a Sanremo 2023

Mare Fuori incontra Gianni Morandi per la gioia dei social. Il popolare cantante, in un video pubblicato su TikTok, ha cantato la sigla della serie di Rai 2. La clip ha fatto il pieno di like ed è diventata virale anche su Instagram e Twitter.

Gianni Morandi, con i suoi quasi due milioni di follower, è uno degli artisti più amati dei social, capace di attirare l'attenzione di un pubblico che non conosce età. Il cantante di Scende la Pioggia, è stato il co-conduttore di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus e, proprio durante la kermesse canora, ha avuto modo di ascoltare dal vivo 'O Mar For, la sigla della serie dei record, il fenomeno televisivo del momento.

L'artista, nel video pubblicato sui social, ascolta la canzone dal telefonino e la canticchia, cercando di essere più fedele possibile al dialetto partenopeo, lingua in cui viene cantata O Mar For da Matteo Paolillo, uno dei volti di Mare fuori. Proprio l'attore che interpreta Edoardo Conte, insieme agli altri giovani protagonisti, ha avuto l'onore di eseguire il brano sul palco dell'Ariston lo scorso 10 febbraio, durante la penultima serata della kermesse canora. Al suo fianco c'erano, tra gli altri, Giacomo Giorgi, Massimiliano Caiazzo, Valentina Romani e Nicolas Maupas.

Mentre i fan di Mare Fuori si gustano l'interpretazione di Gianni Morandi, gli attori della serie si apprestano a tornare sul set. Le riprese della quarta stagione inizieranno a maggio, ma non tutti i personaggi torneranno nell'immaginario Istituto Penale per i Minorenni di Napoli in cui è ambientata la serie.