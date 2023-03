Mare Fuori: chi resta e chi non torna nella stagione 4

Mare Fuori 4 si farà, come sanno i fan della serie. Le riprese inizieranno a Napoli il prossimo maggio, non tutti gli attori torneranno sul set, per molti di loro il ciclo narrativo dei personaggi che interpretano si è concluso con la terza stagione. Ecco chi non torna e chi resta.

Ieri su Rai 2 sono andati in onda gli ultimi due episodi di Mare Fuori 3, intanto gli sceneggiatori hanno già concluso lo script della quarta stagione e la Marina Militare del Molo Beverello di Napoli è pronta a trasformarsi nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Non tutti i protagonisti delle precedenti tre stagioni torneranno nella prossima che dovrebbe essere trasmessa nel 2024. Filippo Ferrari, detto O'Chiattillo, ha lasciato il carcere napoletano per essere trasferito nell'omologa struttura milanese. Nicolas Maupas sarà tra i protagonisti de La bella estate, il nuovo film di Laura Luchetti.

Anche Naditza, interpretata da Valentina Romani, non tornerà nella nuova stagione, uscita dall'IPM dopo aver scontato la sua pena. L'attrice è nel cast di Bardot, miniserie incentrata sulla vita di Brigitte Bardot.

Ha salutato i ragazzi dell'IPM anche Paola, la direttrice della struttura interpretata da Carolina Crescentini, il suo posto sarà preso da Lucrezia Guidone. L'attrice fa parte del cast di Diabolik 3 e La guerra del Tiburtino III.

Gemma è entrata nel carcere minorile napoletano dopo aver sparato al fidanzato violento. Anche lei, interpretata da Serena Codato, lascia la struttura al termine della stagione appena conclusa.

Anna Ammirati in Mare Fuori è Liz Centola. La guardia carceraria si dimostra troppo empatica con i ragazzi, come dimostra nascondendo Edoardo. Alla fine decide di lasciare il lavoro dicendo addio ai detenuti e al pubblico di Rai 2.

Totò, il personaggio di Antonio Orefice, si macchia dell'omicidio di Nina, moglie di Carmine. Nonostante il pentimento, il ragazzo viene trasferito a Poggioreale. Il suo personaggio, comunque, potrebbe ritornare in alcuni episodi della nuova stagione.

L'evoluzione di Nicola nella terza stagione sarebbe dovuta terminare con il suo ritorno a casa. Ma Nicolò Galasso, abruzzese, che ha studiato napoletano per interpretare O pirocchio, dice addio alla serie in maniera drammatica. Nicola viene ucciso da Mimmo, proprio quando aveva deciso di cambiare vita.

Resta in dubbio il ritorno di Carmine, nel cliffhanger della terza stagione Carmine e Rosa, usciti dall'IPM per un permesso, si incontrano, ma sul posto arriva Salvatore Ricci padre della ragazza. La scena termina con un colpo di pistola sparato da Rosa. Il destinatario del proiettile potrebbe essere il personaggio di Massimiliano Caiazzo. L'attore, parlando della quarta stagione con Icon Magazine, aveva detto "Io spero di esserci. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi. Ancora non ho letto nulla"

Nel cast rivedremo Rosa Ricci interpretata da Maria Esposito, come ha confermato il regista Ivan Silvestrini. A tornare sarà anche Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo. Il ragazzo, dopo essersi svegliato in ospedale dovrà finalmente scegliere se restare con la moglie Carmela, Giovanna Sannino, o continuare la sua relazione con Teresa, interpretata da Ludovica Coscione.