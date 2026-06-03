Mare Fuori 6 stasera su Rai 2 finale di stagione: anticipazioni delle trame del 3 giugno

Stasera mercoledì 3 giugno su Rai 2 va in onda il finale di stagione di Mare Fuori 6, un episodio carico di emozioni e colpi di scena. Le storie dei protagonisti giungono a un punto di svolta tra tradimenti, nuove consapevolezze e decisioni che segneranno il loro futuro.

Mare Fuori 6, il riassunto della puntata precedente

Il clima all'interno dell'IPM è diventato sempre più pesante. Da una parte ci sono le tre sorelle, dall'altra il gruppo guidato da Simone, con uno scontro che sembra ormai inevitabile. Nel frattempo, Micciarella continua a tentare di allontanare il fratello dalle dinamiche criminali del carcere, senza però ottenere risultati.

La situazione di Pino, sempre più fragile dopo quanto accaduto, preoccupa profondamente sia l'agente Lino sia gli altri ragazzi dell'istituto. Sul fronte sentimentale, invece, è esplosa l'attrazione tra Sharon e Tommaso, un rapporto destinato a complicarsi ulteriormente nei prossimi episodi.

Cucciolo (Francesco Panarella)

Cucciolo rientra in carcere convinto di aver vendicato Milos e confessa l'accaduto a Simone. Tuttavia, Sharon non assiste passivamente agli eventi e inizia a tramare una vendetta proprio contro Simone, mentre Marika decide di isolarsi da tutte le tensioni per dedicarsi esclusivamente alla sua musica.

Mare Fuori 6, episodio 11: la verità su Stella cambia gli equilibri

L'episodio 11, intitolato L'inganno, porterà alla luce la vera storia di Stella. Una rivelazione destinata a scuotere l'intero istituto e a modificare i rapporti tra Sharon, Annarella e Marika. Un piano che sembrava destinato a rimanere nascosto verrà infatti sventato, creando nuovi assetti e nuove alleanze tra le ragazze dell'IPM.

Nel frattempo, Beppe e Massimo continuano a essere molto preoccupati per le condizioni di Pino dopo gli eventi che hanno coinvolto Samuele. Anche il nuovo direttore appare sempre più in difficoltà nella gestione della situazione, mostrando tutte le sue fragilità. Tra le sottotrame più interessanti ci sarà anche quella di Stefano, pronto a fare una nuova conoscenza che potrebbe avere un ruolo importante nel suo percorso. La sorte di Samuele è ancora incerta.

Sharon (Cartisia Somma)

Mare Fuori 6, episodio 12: il prezzo del tradimento

L'arrivo di una nuova educatrice farà sentire il direttore ancora più inadeguato al proprio ruolo e provocherà un duro scontro con Beppe, alimentando nuove frizioni nella gestione del carcere minorile. Nel frattempo, il rapporto tra Tommaso e Sharon diventerà sempre più complesso. Il ragazzo sarà combattuto tra il desiderio di allontanarsi e un'attrazione che non riesce più a ignorare.

Tra i personaggi che cercano di costruire un futuro diverso c'è Marika, pronta ad affrontare il tanto atteso provino musicale. Dopo aver scelto di isolarsi dai conflitti che stanno travolgendo l'istituto, la ragazza proverà a concentrarsi esclusivamente sulla propria passione, inseguendo un'opportunità che potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua vita. Il legame tra Simone e Annarella diventerà sempre più forte.

Quando vanno in onda gli episodi 11 e 12 di Mare Fuori 6

Gli episodi 11 e 12 di Mare Fuori 6 si preannunciano ricchi di emozioni, rivelazioni e colpi di scena. Tra verità nascoste, tradimenti, nuovi amori e tensioni sempre più forti, il percorso verso il finale di stagione entra nel vivo e promette di tenere incollati gli spettatori fino all'ultimo minuto.

Mare fuori: Carmine Recano in una scena

Chi c'è nel cast di Mare Fuori 6

La sesta stagione di Mare Fuori introduce nuovi volti destinati a rivoluzionare gli equilibri dell'IPM, affiancando i protagonisti storici della serie.

I nuovi personaggi della sesta stagione

Tra le new entry troviamo:

Stefano Stazi (Romano Reggiani)

Sharon (Cartisia Somma)

Marika (Carlotta Pinto)

Annarella (Greta De Rosa)

Stella (Virginia Bocelli)

Il cast storico: chi torna all'IPM

Accanto ai nuovi ingressi ritroviamo i protagonisti più amati dal pubblico:

Massimo (Carmine Recano)

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Sofia Durante (Lucrezia Guidone)

Carmela (Giovanna Sannino)

Beppe (Vincenzo Ferrera)

Cucciolo (Francesco Panarella)

Micciarella (Giuseppe Pirozzi)

Pino (Artem)

Alina (Yeva Sai)

Lino (Antonio De Matteo)

Angelo (Luca Varone)

Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana)

Maria Ricci (Antonia Truppo)

Simone (Alfonso Capuozzo)

Tommaso (Manuele Velo)

Samuele (Francesco Luciani)

Federico (Francesco Di Tullio)

Marta (Rebecca Mogavero)

Sonia (Elisa Tonelli)

Loredana (Tea Falco)

Dove vedere Mare Fuori in tv e in streaming

La serie andrà in onda stasera, mercoledì 3 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 2. Mare Fuori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione.