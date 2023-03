Mare fuori 4, Ciro vivo? Il regista: "Nessuno ha mai visto il suo funerale" (VIDEO)

La terza stagione di Mare Fuori si è conclusa, Ciro non è tornato, ma ancora girano voci che il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio possa resuscitare nella quarta stagione. Alcune speranze della fanbase di Ciro sono alimentate da Ivan Silvestrini, che, nel corso di un'intervista a Say Waaad? non ha escluso del tutto questa possibilità.

La scorsa settimana si è conclusa la terza stagione di Mare fuori, Ciro non è tornato, sul web circolava la voce che la puntata in chiaro avesse un finale diverso rispetto a quella disponibile su RaiPlay. La notizia, ovviamente, è risultata infondata, ma alcuni fan non si arrendono. A maggio inizieranno le riprese di Mare Fuori 4, qualcuno spera ancora che Giacomo Giorgio possa tornare a vestire i panni del giovane boss della famiglia Ricci.

A far correre la fantasia delle fanbase di Ciro ci ha pensato Silvestrini, regista della serie. Intervistato da Say Waaad?, Ivan, ha proposito del possibile ritorno di Ciro, ha spiegato: "Queste sono tesi interessanti. Io sono il primo che amerei lavorare con Giacomo Giorgio, ovvero Ciro, ma questo è ancora presto per dirlo. Non so se questo potrà veramente accadere, in teoria è morto. Poi ha concluso "Diciamo che nessuno ha mai visto il suo funerale", lasciando una minima, seppur irrazionale, speranza ai fan.

Nel frattempo Giacomo Giorgio, paparazzato nei giorni scorsi con Beatrice Vendramin, sarà impegnato su un altro set. Rai 2 ad ottobre manda in onda una nuova serie Noi siamo leggenda, in cui c'è tanto di Mare Fuori. Nel cast, infatti, oltre a Giorgio, ci sono Nicolas Maupas, Domenico Cuomo e Valentina Romani: Dietro la macchina da presa c'è Carmine Elia, regista della prima stagione della serie ambientata nell'IMP di Napoli.