Mare Fuori, Fiorello a Viva Rai2 tiene al guinzaglio Rosa Ricci (Video)

Anche oggi Viva Rai2 ha ospitato uno degli attori di Mare Fuori. In particolare, è stata la volta di Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci nella serie televisiva di Rai 2 ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Durante la trasmissione, la giovane artista ha partecipato ad una simpatica parodia del suo stesso personaggio, vestendo i panni di 'Rosa Rottweiler'.

L'esibizione è iniziata con Fabrizio Biggio nel ruolo di Braccio, che esprimeva il suo amore per Naditza. Nel frattempo, Fiorello, nei panni di Ciro Ricci, teneva un guinzaglio tra le mani. Mentre si avvicinava a Biggio, gli assicurava che non sarebbe mai morto, in un napoletano tutto sommato apprezzabile. Tuttavia, ogni tanto si interrompeva dicendo: "Stai tranquilla, stai tranquilla". Quando Biggio gli ha chiesto con chi stesse parlando, Fiorello ha risposto che si riferiva a sua sorella e gli ha presentato Rosa Ricci in versione parodistica. Rosa si è subito scagliata contro Biggio, insultandolo in napoletano.

Così il povero Biggio è stato minacciato dalla ferocissima Rosa che lo ha anche appellato "omm e merd". I tre protagonisti dello sketch hanno a stento trattenuto le risate. Mauro Casciari, nel ruolo del Comandante, di origine perugina, quando ha osato chiedere conto a Rosa del chiasso nel cortile dell'IPM, ha subito la stesa sorte di Biggio. La Rottweiler si è scagliata contro di lui riempendolo di parolacce a cui Casciari ha replicato con un signorile "Scugnizza", termine che ha fatto scoppiare a ridere Fiorello. Lo showman, in qualità di Ciro Riccio, ha concluso la scena portandosi la sorella, o meglio la sua "bestia" in gabbia. La parodia trasmessa su Viva Rai 2 ha riscosso molta simpatia tra il pubblico.

Alcune settimane fa Fiorello ospitò Matteo Paolillo, Domenico Cuomo e Serena De Ferrari. Anche il quel caso lo showman mise in piedi una gustosa parodia, apprezzata sia dai fan della serie che dal pubblico del morning show.