Mare Fuori, il regista risponde ai fan sul finale, il futuro di Carmine e Rosa e la teoria su Ciro

Ivan Silvestrin è tornato a deliziare i fan di Mare Fuori: il regista della serie ha aperto un box di domande e risposte su Instagram con i suoi follower. Sul finale della terza stagione ha assicurato che il colpo di Rosa non è andato a vuoto. Il regista ha svelato anche qualche gustoso dietro le quinte e chiuso la questione del ritorno di Ciro nel presunto finale alternativo della terza stagione.

I follower di Ivan sanno che il regista di Mare fuori è sempre pronto al dialogo con i fan della serie. Silvestrin apre spesso dei box di domande su Instagram in cui rivela notizie inedite, cercando di evitare spoiler sulla nuova stagione.

Nelle ultime ore Ivan Silvestrini ha invitato i suoi follower a chiedergli qualcosa: "Quesiti esistenziali a cui presumibilmente non potrò rispondere", ha scritto, precisando così che non tutte le domande avrebbero trovato una risposta. La maggior parte degli interrogativi riguardavano Carmine e Rosa, interpretati da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito. Silvestrin ha rivelato che alcune delle scene cult sono state improvvisate proprio dal giovane attore napoletano.

Massimiliano ha inventato al momento alcune battute, come quella di soffiare la farina contro Maria Esposito, fingendo che fosse stato il vento. L'attore ha deciso il soprannome di Rosa, 'tarantè'. Anche la scena del frammento di sigaretta è opera sua. "La scena no, il frammento della sigaretta sì", ha specificato Silvestrin. E quando il regista ha chiesto a Carmine di dire a Rosa "Qualcosa che la facesse ridere", l'attore si è inventato la frase "Me appicciat l'anema".

Il regista ha lodato le sue giovani star, sottolineando che la chimica che li lega è frutto della loro bravura: "Questo accade quando hai dei grandi attori, loro sono tra i più sorprendenti che abbia mai incontrato. Poi anche le immagini di Francesca Amitrano contribuiscono alla magia". Sui baci ha detto che nei film sono veri, aggiungendo: "Maria Esposito è stata pagata per baciare Massimiliano".

Sul finale di stagione, e il colpo sparato da Rosa, il regista ha risposto: "Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia della serialità". Ricordiamo che Mare Fuori 3 si conclude con Rosa che spara, sulla scena ci sono suo padre e Carmine.

Quando gli hanno chiesto se Filippo e Naditza torneranno ha risposto: "Non sono Morti". Stessa cosa per il personaggio interpretato da Carolina Crescentini. Sull'attrice Silvestrini ha detto: "Lei impeccabile, un'attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo".

"Rosa morirà", gli è stato chiesto. Il regista, che naturalmente non ha dato nessuno spoiler, ha scritto: "Tutti dobbiamo morire". Siilvestrin, ironicamente, ha invitato i fan a fare una petizione per "dare un poco di felicità" a Cardiotrap nella prossima stagione.

Tornando sul finale di Mare Fuori 3, il regista teme che molte anticipazioni possano uscire sui social, rovinando l'effetto sorpresa, le riprese di Mare Fuori 4 inizieranno a maggio: "Orde di tik toker spoilereranno tutto molto prima, ed è per questo che girerò scene fuorvianti per rendere tutto inattendibile".

Sul presunto finale alternativo della terza stagione, che avrebbe previsto il ritorno di Ciro, Ivan Silvestrin ha chiosato affermando lapidario: "Mi dite chi ha inventato questa teoria".