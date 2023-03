Viva Rai 2 incontra Mare Fuori: Fiorello è Ciro: "Vi retrocedo a Un posto al Sole, dovete farvi 3000 puntate"

Stamattina a Viva Rai 2 c'è stato il crossover perfetto tra il morning show di Fiorello e Mare Fuori. Alcuni dei protagonisti della serie di Rai 2 sono intervenuti nel programma. Da qualche giorno, lo showman siciliano chiude la trasmissione con una sigla/parodia dove veste i panni di Ciro, il cattivo dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli interpretato da Giacomo Giorgio.

Nella Glass Room di Viva Rai 2 sono arrivati alcuni dei protagonisti di Mare fuori, attualmente impegnati nella terza stagione della serie in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 2 ed interamente disponibile su RaiPlay. A chiacchierare e scherzare con Fiorello abbiamo visto Serena Codato, che interpreta Gemma "In questi anni la gente mi fermava per strada solo per insultarmi", ha raccontato. Qui trovate i 5 motivi che rendono Mare Fuori un cult generazionale

Nicolò Galasso, Gaetano 'Pirucchio', è abruzzese, per entrare nel personaggio ha dovuto studiare napoletano: "Ho iniziato da solo, poi i ragazzi mi hanno aiutato, soprattutto Antonio Orefice e Giacomo Giorgio", ha svelato agli spettatori del programma di Fiorello. Con loro c'erano anche Domenico Cuomo e Matteo Paolillo, che i fan di Mare Fuori conoscono come Cardiotrap ed Edoardo. Biggio è intervenuto ironizzando sul fatto che i ragazzi ogni mattina devono aspettare il bus che li porta all'IMP di Napoli.

Nella sigla finale, parodia di Mare Fuori, dove Fiorello è un improbabile Ciro, sono intervenuti anche Matteo Paolillo e Domenico Cuomo, ribattezzato per l'occasione "Cuore Elettrico". A Biggio è toccato il ruolo di Filippo 'O Chiattillo. Ciro Alias Fiorello, rispettando il suo ruolo di cattivo, ha minacciato tutti di retrocederli alla storica soap opera ambientata a Napoli. "Vi retrocedo a Un posto al sole, vi dovete fare tremila puntate".