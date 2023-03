Giacomo Giorgio di Mare Fuori fotografato con Beatrice Vendramin: sono una coppia?

Giacomo Giorgio di Mare Fuori e Beatrice Vendramin sono stati fotografati ancora una volta insieme. Whoopsee ha paparazzato i due attori fuori l'Armani Hotel di Milano. Nonostante dallo scatto non trapeli nulla che possa far pensare ad una relazione, non è la prima volta che i due attori vengono visti insieme.

Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin hanno passato inseme il capodanno, con loro c'era un gruppo di amici. Le foto circolate sul web hanno messo in moto gli investigatori dei social. I fan dei due attori hanno trovato like sospetti e commenti sotto i rispettivi post, questo è bastato per far suonare i campanelli d'allarme e ipotizzare che Giacomo e Beatrice stiano insieme.

Oggi Whoopsee ha pubblicato gli scati dei due giovani attori fuori l'hotel milanese. Il Ciro di Mare Fuori e la ragazza parlano in attesa di un Taxi che arriva dopo pochi minuti. Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, i due attori reciteranno insieme nella serie Noi siamo leggenda, il nuovo progetto di Rai 2 che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Al loro fianco ci saranno Nicolas Maupas, Domenico Cuomo e Valentina Romani, anche loro reduci dal successo di Mare fuori e Antonio Gerardi, Marta Giovannozzi e Antonia Liskova. La regia è affidata a Carmine Elia, regista della prima stagione della serie che ha battuto ogni record di visualizzazioni su RaiPlay.

Della vita amorosa di Giacomo Ciro sappiamo poco, l'attore è molto riservato. Recentemente, in un'intervista a Ok Salute e Benessere, ha rivelato di soffrire della sindrome di Dorian Grey: "Ho scoperto di temere non tanto la morte o la sofferenza, quanto il decadimento del mio corpo dovuto al passare dell'età. Se da un lato so che nel mio lavoro è possibile trovare un ruolo anche da ottantenne, dall'altro mi terrorizza l'idea di arrivare a un certo punto della vita in cui non potrò più fare ciò che ho sempre amato fare nella quotidianità".

Beatrice Vendramin ha avuto una relazione con Fred De Palma, rapper torinese di circa undici anni più grande. La storia è finita dopo 2 anni di convivenza.