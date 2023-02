Mare Fuori 4: quando iniziano le riprese e cosa sappiamo della prossima stagione

I dodici episodi di Mare Fuori 3 sono disponibili su RaiPlay, la serie ambientata nell'Istituto di Pena Minorile Napoletano arriverà in chiaro a partire dal 15 febbraio su Rai 2. Nel frattempo arrivano le prime notizie sulla quarta stagione. Ecco cosa sappiamo ad oggi.

Mare fuori 3: una scena della serie

Mare fuori è ormai diventato un fenomeno nazionale, i protagonisti della serie hanno avuto anche l'onore di salire sul palco dell'Ariston. Matteo Paolillo ha cantato nella quarta serata della kermesse canora la sigla O Mar For accompagnato da alcuni dei suoi compagni di viaggio e da Carolina Crescentini.

Mare fuori 3: una scena della terza stagione

Mentre Mare Fuori sta macinando record su RaiPlay, mercoledì la serie arriverà anche in chiaro con i primi due dei dodici episodi previsti. Nel frattempo iniziano a circolare le prime informazioni sulla quarta stagione. Le riprese inizieranno a maggio. Sono previsti nuovi ingressi nel cast, resta invece top secret il futuro di personaggi il cui futuro è rimasto in bilico nel cliffhanger della terza stagione, a cui non facciamo riferimento per evitare spoiler.

I nuovi episodi di Mare Fuori dovrebbero essere disponibili dal 2024, non è è stato comunicato se la nuova stagione, come quella in corso, sarà disponibile prima su RaiPlay e poi in chiaro. Quello che sembra certo è che i ragazzi dell'istituto di Pena Minorile napoletano, ispirato a quello di Nisida, hanno conquistato tutti, pubblico e critica.