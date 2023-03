Noi siamo leggenda: il primo promo della nuova serie con gli attori di Mare Fuori (VIDEO)

Ieri su Rai 2 è andato in onda il promo di Noi siamo leggenda: nel cast sono presenti numerosi attori di Mare Fuori

Dopo l'ultima puntata di Mare Fuori 3, ieri sera su Rai 2 è stato trasmesso il primo promo di Noi siamo leggenda, la nuova serie che andrà in onda ad autunno. Nel cast del nuovo progetto ritroveremo molti degli attori che abbiamo conosciuto in Mare Fuori, come Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Nicolas Maupas.

Molti spettatori di Mare Fuori, speravano che l'ultimo episodio della serie regalasse i famigerati 3 minuti extra e magari il ritorno di Ciro e dell'attore Giacomo Giorgio. Come era previsto non ci sono stati ritorni dall'oltretomba, ma i fan dela serie cult di Rai 2 non sono rimasti delusi.

Alla fine dell'ultimo episodio, a sorpresa, è stato mandato in onda il promo di Noi siamo leggenda. Le due serie sono legate da un filo neanche tanto invisibile. Nel cast del nuovo progetto ci sono Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas, Domenico Cuomo e Valentina Romani, che in Mare fuori sono rispettivamente Ciro, Filippo, Cardiotrap e Naditza. Dietro la macchina da presa c'è Carmine Elia, regista della prima stagione ambientata nell'Istituto Penale Minorile di Napoli. Nel cast troviamo anche Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin, Marta Giovannozzi e Antonia Liskova.

Valentina Romani e Nicolas Maupas non torneranno nella quarta stagione di Mare Fuori. I due attori hanno salutato la serie con un postst condiviso in cui hanno scritto: "È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile".