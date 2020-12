Mank, su Netflix in streaming da oggi

Arriva oggi Mank, il film targato Netflix diretto da David Fincher e con protagonista Gary Oldman: la Hollywood degli anni '30 brilla in tutte le sue contraddizioni!

Mank, il nuovo film di David Fincher, arriva oggi in streaming su Netflix, con protagonista Gary Oldman, affiancato da un cast stellare formato da Amanda Seyfried, Tom Phelprey, Lily Collins, Tom Burke e Charles Dance, solo per citare alcuni nomi.

"La Hollywood degli anni '30 viene rivalutata attraverso gli occhi e il graffiante ingegno di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore alcolizzato che ce la sta mettendo tutta per finire di scrivere Citizen Kane", recita la sinossi ufficiale della pellicola. Grazie a The Irishman di Martin Scorsese, Netflix ha conquistato dieci candidature all'Oscar. Con Mank potrebbe fare il bis, a giudicare dai giudizi entusiastici di chi ha visto il film in anteprima e loda fotografia, scenografia, costumi e naturalmente le performance di Gary Oldman e Amanda Seyfried.

Mank: una scena del film con Gary Oldman

Mank è un progetto del cuore per David Fincher che ha provato a realizzare il film fin dal 1992. Il padre del regista, il giornalista Jack Fincher, aveva firmato la sceneggiatura poi rimaneggiata dal figli insieme a Eric Roth. Al centro della storia troviamo Gary Oldman nei panni del premio Oscar Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore di Quarto potere mentre si racconta la tormentata genesi del capolavoro di Orson Welles. Nel cast di Mank troviamo anche Charles Dance, Lily Collins, Arliss Howard e Tom Burke.

Mank, David Fincher: "Volevo che sembrasse uscito dalla cantina di Martin Scorsese"

Mank è solo una delle tante novità in catalogo a dicembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.