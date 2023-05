Mamma o Papà?: stasera su Canale 5: trama e cast del film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi

Stasera, 13 maggio, in prima serata, verrà trasmesso su Canale 5 il film Mamma o Papà?. Il regista di questa pellicola è Riccardo Milani, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Paola Cortellesi e Giulia Calenda. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Mamma o papà?, Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un momento del film

Mamma o Papà?: Trama

Nicola e Valeria sono due persone di successo con una brillante carriera. La loro vita quotidiana è plasmata secondo i modelli della ricca borghesia di provincia. Dopo quindici anni di matrimonio, prendono la decisione di mettere fine alla loro unione in modo civile, poiché sono crollati sotto il peso della routine familiare.

Inizialmente sembra che tutto proceda senza intoppi, ma poi arriva il momento di decidere chi otterrà la custodia dei loro tre figli, poiché nessuno dei due li desidera. Questo avviene sia per una sorta di vendetta reciproca sia perché preferiscono seguire la propria carriera anziché assumersi la responsabilità genitoriale.

Mamma o papà?, Paola Cortellesi in una scena del film

Mamma o papà?: curiosità

Mamma o papà? è stata distribuito in Italia dal 14 febbraio 2017 grazie a Medusa Film.

Il film è stato principalmente girato a Treviso, la città in cui risiedono i personaggi principali. Alcune delle location includono Marghera, presso la Centrale termoelettrica Andrea Palladio, dove Valeria lavora, e Santorso, la città in cui si trova l'ospedale in cui Nicola lavora. Inoltre, alcune scene sono state filmate nel centro di Vicenza, in particolare in piazza dei Signori e piazza Matteotti.

Prima di questo film, Antonio Albanese e Paola Cortellesi non avevano mai recitato insieme sul grande schermo. La pellicola si ispira al lungometraggio francese Papa ou maman? di Martin Bourboulon.

Mamma o papà?: Antonio Albanese e Matilde Gioli in una scena del film

La nostra recensione di Mamma o papà?. Il trailer della pellicola è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Mamma o papà?: Paola Cortellesi e Alvise Marascalchi in una scena del film

Mamma o Papà?: Interpreti e personaggi