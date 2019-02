Da A Star is Born a Ready Player One, le novità in catalogo su Infinity a febbraio!

In attesa degli Academy Awards, che verranno consegnati il prossimo 24 febbraio, Infinity offre una ricca selezione di titoli, tra cinema e tv: spazio al pluricandidato A star is born, agli effetti di Ready Player One fino ad arrivare a Young Sheldon.

Cinema

In anteprima esclusiva su Infinity Premiere dall'8 al 14 febbraio, in contemporanea con l'arrivo del titolo a noleggio, A Star Is Born. Il film fresco di nomination agli Oscar 2019 con Bradley Cooper e Lady Gaga, si è infatti aggiudicato ben otto candidature tra cui miglior film, miglior attore protagonista e migliore attrice protagonista. Dall'1 al 7 febbraio tornerà nuovamente su Infinity Ready Player One, disponibile anche in 4K, il film ambientato nel 2045 che consacra gli anni '80 e la cultura pop a cura di Steven Spielberg. Candidato agli Oscar per gli effetti speciali e basato sull'omonimo libro di Ernest Cline, il film contiene più di 130 easter egg, fra personaggi e riferimenti alla cultura pop. Siete riusciti a trovarli tutti? Non vi resta che un rewatch per non farvene sfuggire nemmeno uno!

Dall'8 al 14 febbraio su Infinity sarà disponibile Crazy & Rich, anche in 4K, consigliato soprattutto a chi ha voglia di commedie romantiche in stile anni '90/'00, il tutto condito in salsa orientale. Ambientato a Singapore, il film mostra la vita e il lusso di una delle città più belle del mondo. Già confermato il sequel dato l'enorme successo raggiunto al box office. Shark - Il Primo Squalo arriva in replay su Infinity, dal 22 al 28 febbraio, disponibile anche in 4K. Tra le protagoniste del film anche Ruby Rose che è quasi annegata durante le riprese, mentre durante una scena d'azione è possibile ascoltare alcune note della colonna sonora de Lo Squalo, il celebre film di Steven Spielberg.

Dagli squali preistorici ai pagliacci inquietanti, su Infinity dal 2 febbraio arriva, anche in 4K, It e il suo terrificante Pennywise. Il film, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, è un romanzo di formazione che omaggia le atmosfere seriali di Stranger Things, che a sua volta omaggia l'opera di King. Un circolo vizioso che promette di raggelare il sangue dello spettatore. Rapporti turbolenti con i propri cari? La visione di Padri e Figlie, diretto da Gabriele Muccino, potrebbe essere il film giusto per voi. Interpretato da Russell Crowe e Amanda Seyfried, che tornano insieme sul grande schermo dopo il successo de "Les Miserable". Il film arriverà su Infinity il 6 febbraio.

Per gli appassionati di sport e non solo, disponibile dall'8 febbraio, The Program con l'inchiesta sul campione di ciclismo Lance Armstrong perseguita da un giornalista sportivo irlandese. Per calarsi al meglio nel ruolo, il protagonista Ben Foster ha fatto uso di droghe, sotto prescrizione e stretto controllo medico, per aumentare le sue capacità fisiche. Dal 9 febbraio sarà disponibile su Infinity Lego: Ninjago nel cui cast di doppiatori, nella versione in lingua originale, compare anche Dave Franco, il fratello di James, alle prese con il suo secondo doppiaggio nell'universo cinematografico dei Lego. Dave Franco ha preso parte con un cameo anche in The Lego Movie.

Dal 14 febbraio arriva su Infinity Mamma o Papà? con Antonio Albanese e Paola Cortellesi che interpretano una coppia che litiga (al contrario) per l'affidamento dei figli. Dopo il divorzio infatti entrambi dovranno scegliere se sacrificare la propria carriera in favore della progenie. Nello stesso anno i due attori hanno recitato insieme in due commedie, oltre a Mamma o Papà? sono stai infatti protagonisti del film Come un gatto in tangenziale. Problemi d'amore? San Valentino è alle porte, ma non disperate, su Infinity troverete Terapia di Coppia per amanti, disponibile dal 16 febbraio, perché chi ha detto che la terapia sia solo per le coppie sposate? Nel film lo dimostrano Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, due amanti che hanno deciso di rivolgersi a un terapeuta per risolvere i loro problemi. Ci riusciranno?

Cicogne in missione arriva su Infinity dal 17 febbraio, anche in 4K. Il film d'animazione, dai creatori di Lego Movie, racconta la storia di Storks, una cicogna che è passata dalla consegna dei bambini a quella dei pacchi postali. Avete voglia di staccare e partire per una vacanza? Cominciate da Girls Trip - Il viaggio delle ragazze - che arriverà su Infinity il 23 febbraio - il primo film prodotto, scritto, diretto e interpretato interamente da afro-americani ad aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dollari al botteghino. Dal 28 febbraio disponibile su Infinity anche Barry Seal - Una storia americana che vede come protagonista Tom Cruise nei panni di un pilota sotto copertura della CIA che diventa corriere della droga. Da pilota provetto (ha conseguito il brevetto dopo aver recitato in "Top Gun") l'attore ha girato tutte le scene di volo, senza bisogno di controfigure.

Serie TV:

Dal 6 febbraio arriva su Infinity il cofanetto completo di Murder in the First, dalla prima alla terza stagione. Omicidi, detective, serial killer, e rapper. Tra i protagonisti dello show infatti compaiono anche diversi musicisti, come il rapper Hopsin. La nona stagione di Shameless sarà disponibile a partire dal 9 febbraio con un episodio a settimana, aggiungendosi quindi a tutte le altre stagioni già presenti. Storie di una non proprio regolare famiglia che ha conquistato con la sua irriverenza gli Stati Uniti e non solo. Le storie e le battute nella sceneggiatura sono talmente oltraggiose ed esagerate, anche a detta del cast che ha confermato in diverse interviste che il limite viene spesso e volentieri superato nel tv show!

Dal 13 febbraio sarà disponibile il cofanetto completo della prima stagione di Golden Boy. Dal sottotitolo Il Potere ha il suo prezzo, vede come protagonista Theo James, già rubacuori nella saga di Divergent, che sul set ha utilizzato il suo tipico accento americano pur essendo nato ad Oxford. Sempre il 13 febbraio arriverà su Infinity, con un episodio a settimana, la quinta stagione di Girlfriends' Guide to Divorce, la guida perfetta per sopravvivere a un divorzio. Nel cast Lisa Edelstein e Beau Garrett. Le due si erano già incontrate sul set di Dr. House dove la Garrett ha interpretato un cameo.

Dal 20 febbraio arriva su Infinity, con un episodio a settimana, l'attesissima seconda stagione di Young Sheldon, il tv show che racconta la vita da bambino del fisico teorico più amato del piccolo schermo, Sheldon Cooper. I titoli di testa dello show sono una parodia della celebre intro di Walker Texas Ranger. La prima stagione della serie è già disponibile su Infinity. La settima stagione di Chicago Fire sarà disponibile con un episodio a settimana su Infinity dal 23 febbraio. La prima serie dedicata al mondo dei vigili del fuoco prende il titolo di ogni episodio dal dialogo di scena. Nel cast oltre a Jesse Spencer (il Dott. Chase in Dr. House) anche Taylor Kinney, l'ex di Lady Gaga.

La seconda stagione di The Sinner si aggiunge alla prima già disponibile su Infinity, con un episodio a settimana dal 28 febbraio. La serie, che in questa nuova stagione vede come protagonista Carrie Coon, è stata una delle prime serie televisive ad essere presentata in occasione di un festival cinematografico, in questo caso il Tribeca Film Festival. Sempre il 28 febbraio sarà disponibile su Infinity, con un episodio a settimana, la ventesima stagione di Law & Order: Unità speciale. I detective della squadra omicidi di New York hanno ancora tante storie da raccontare in uno dei crime più longevi del piccolo schermo.