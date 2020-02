Mamma o Papà?: stasera su Canale 5 il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Mamma o Papà? è il film che va in onda stasera su canale 5 alle 21:20, un'occasione da non perdere per tutti i fan di Antonio Albanese e Paola Cortellesi, qui per la prima volta insieme sul grande schermo

La storia di Mamma o papà? è quella di Nicola e Valeria, i protagonisti del film, una carriera brillante per entrambi, una quotidianità modellata a immagine e somiglianza della ricca borghesia di provincia, quindici anni di matrimonio alle spalle e la decisione di porvi civilmente fine dopo esser capitolati sotto i colpi della routine familiare. Tutto sembra filare liscio fino al momento di decidere a chi andrà la custodia dei tre figli perché nessuno dei due li vuole, un po' per ripicca un po' perché preferiscono seguire la propria carriera.

Un modo di affrontare le tematiche familiari molto cinico perché come dice il regista Riccardo Milani "I figli non sono sempre il collante ma spesso rappresentano il vero elemento di divisione all'interno della coppia".

Mamma o Papà? è il remake della commedia francese Papa ou maman di Martin Bourboulon. Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono rispettivamente Nicola e Valeria. Altri protagonisti del film sono Claudio Gioè, Stefania Rocca, Matilde Gioli, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto e Luca Angeletti.