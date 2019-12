Mamma, ho perso l'aereo: svelato il cast del reboot!

Mamma, ho perso l'aereo sta per tornare in forma di reboot, ecco svelato il cast del nuovo film che tornerà a raccontare le disavvventure di un bambino rimasto solo a casa per sbaglio a Natale.

Il cast del reboot del cult natalizio Mamma, ho perso l'aereo è stato svelato. Tra le star del film per Disney+ troveremo il simpatico interprete di Jojo Rabbit Archie Yates, Ellie Kemper e Rob Delaney.

Macaulay Culkin in una scena del film Mamma, ho perso l'aereo.

Dan Mazer si occuperà di dirigere il film scritto da Mikey Day e Streeter Seidell. Secondo fonti vicine al progetto, Archie Yates non interpreterà il personaggio di Macaulay Culkin, l'iconico Kevin McCallister, ma un nuovo personaggio in una premessa simile a quella dell'originale Mamma, ho perso l'aereo che, nel 1990, vedeva Culkun nel ruolo di un bambino rimasto a casa da solo per Natale perché dimenticato inavvertitamente dalla famiglia in partenza per le vacanze. Una volta solo, il bambino dovrà proteggere la casa da una coppia di ladruncoli intenzionati a fare un furto proprio nella sua villetta.

Mamma, ho perso l'aereo si è rivelato una hit, incassando 476,7 milioni di dollari e dando vita a un lucroso francise, nel 1992 è uscito il sequel Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York. Il reboot segnerà il primo progetto di Twentieth Century Fox per Disney Plus. Ecco l'epica reazione di Macaulay Culkin alla notizia del reboot di Mamma, ho perso l'aereo.

Mamma, ho perso l'aereo è uno dei film di Natale più amati, scoprite i 15 film di Natale più attesi al cinema del 2019.

