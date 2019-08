Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin, la sua reazione al reboot è epica!

Macaulay Culkin, star di Mamma, ho perso l'aereo ha commentato la notizia sul reboot del film e la sua reazione su Twitter non si è fatta attendere. Una reazione epica che ha suscitato una pioggia di commenti divertiti tra i suoi followers.

Negli ultimi giorni, è stato anticipato che il reboot di Mamma, ho perso l'aereo sarà in streaming su Disney+ insieme ai reboot di altri film per famiglie, tra cui Una notte al museo. La notizia non è stata accolta molto bene dai fan del film, che ebbe uno strepitoso successo all'epoca e negli anni si è affermato come un classico delle feste natalizie. Non c'è Natale senza Mamma, ho perso l'aereo. Molti fan però si sono chiesti, senza grande entusiasmo, come potrebbe essere il reboot del film, ambientato ai giorni nostri, tra smartphone, computer, Facetime e tutte le altre novità tecnologiche relativamente recenti.

Macaulay Culkin ha risposto ai dubbi di tutti con una foto esplicativa su Twitter: "Ecco come sarebbe una versione aggiornata di Mamma, ho perso l'aereo" - scrive l'attore nel post che accompagna l'immagine grottesca che lo vede seduto sul divano, col portatile sulle ginocchia, i capelli tenuti fermi da una fascia bianca e varie vaschette di cibo da asporto sparse sui cuscini del sofà. Ad aggiungere un tocco festivo alla situazione, un cuscino che raffigura un pupazzo di neve.

Per calarsi meglio nei panni di un Kevin ormai adulto, Culkin mostra anche una discreta pancetta sotto la canottiera e il doppio mento (sforzandosi, va detto) E poi ha aggiunto, in un tweet successivo: "Hey Disney, chiamami!"

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

Tra le reazioni più divertenti al post di Macaulay Culkin, quelle che citano direttamente il film.

La reazione di Culkin al reboot di Mamma, ho perso l'aereo è ovviamente autoironica, considerato che l'attore non ha avuto certamente una carriera particolarmente brillante dopo i film girati quando era una baby star e anche la vita privata è stata segnata da eccessi, battaglie legali con i genitori per la gestione dei suoi guadagni, le chiacchiere sulla sua amicizia con Michael Jackson e altro ancora.

Nel classico natalizio Mamma, ho perso l'aereo il piccolo Kevin McCallister, resta a casa da solo per Natale a causa di una terribile svista da parte dei suoi familiari, che sono partiti senza di lui. Dopo aver capito di essere rimasto solo Kevin si scatena e fa ciò che vuole. Quando un paio di ladri proveranno a entrare nella sua casa, Kevin userà tutto ciò che ha imparato dalla visione di un film di gangster per contrastarli.