Mamma, ho perso l'aereo, Devin Ratray ricoverato in ospedale prima del processo per violenza domestica

La star di Mamma, ho perso l'aereo Devin Ratray è stato ricoverato in ospedale pochi giorni prima di comparire in tribunale.

Il processo di violenza domestica in cui è imputato Devin Ratray, conosciuto per il ruolo di Buzz McCallister in Mamma, ho perso l'aereo, è stato rinviato a causa del ricovero dell'attore in ospedale. Come riporta TMZ, gli avvocati dell'attore hanno informato il giudice della sua presenza nella struttura ospedaliera in_ 'condizioni critiche'_.

Una sequenza del film Mamma, ho perso l'aereo.

Un membro della famiglia Ratray ha dichiarato che l'attore è stato in seguito dimesso dall'ospedale di New York ed è tornato a casa per riposarsi su consiglio del medico.

Il caso di violenza

Il processo è stato rinviato a febbraio. Devin Ratray venne arrestato in seguito all'accusa di aver picchiato l'ex fidanzata durante un altero da ubriaco nel dicembre 2021. La donna dichiarò alla polizia di essere stata spinta, di aver subito un colpo in faccia e la pressione delle mani di Ratray sulla bocca e sulla gola. Inoltre Ratray le avrebbe detto "è così che muori".

L'attore venne incriminato per grave aggressione domestica e strangolamento, e rilasciato su cauzione. Nella prima udienza in tribunale nel 2022, l'attore si è dichiarato non colpevole. Devin Ratray è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Buzz, fratello maggiore di Kevin McCallister (Macaulay Culkin) in Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992). Nel 2013 ha recitato in Nebraska di Alexander Payne.