Mamma, ho perso l'aereo, Devin Ratray si dichiara colpevole delle accuse di violenza

Devin Ratray, star di Mamma, ho perso l'aereo, ha ammesso la propria colpevolezza per due distinti capi d'accusa per violenza domestica. L'interprete del fratello di Kevin McAllister (Macaulay Culkin) era accusato di aver strangolato e colpito la propria fidanzata dell'epoca nel 2021.

Radha Mitchell e Devin Ratray in una scena del film Il mondo dei replicanti

Secondo le ricostruzioni, la coppia aveva partecipato ad una convention di fan in Oklahoma e l'attore si sarebbe alterato:"Devin non vuole essere riconosciuto per qualcosa che ha fatto trent'anni fa. È stato un punto di contesa per tutta la sua vita" ha dichiarato la ragazza.

I fatti

Dopo la convention, la coppia sarebbe andata a cena e poi in un bar; Ratray avrebbe consumato una bottiglia di vino e più di dieci shot di liquore nel corso della serata. Pare che l'attore si sia infuriato quando la compagna avrebbe regalato delle sue foto autografate a due donne nel locale.

Un detective della polizia di Oklahoma City in un documento giudiziario:"Durante il soffocamento della vittima, l'imputato ha dichiarato quanto segue 'Così muori'". Con la dichiarazione di colpevolezza, Devin Ratray ha potuto negoziare la propria condanna, riducendo la pena detentiva ad una serie di condizioni di libertà vigilata, tra cui la partecipazione ad un programma di intervento per gli aggressori e una valutazione sul consumo di droghe e alcol. L'attore ha già completato un percorso sulla gestione dell'ira.

Devin Ratray è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Buzz McCallister, fratello maggiore del protagonista in Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992), entrambi diretti da Chris Columbus. Negli anni successivi ha recitato in Dennis la minaccia, Un principe tutto mio, Law & Order - I due volti della giustizia e Nebraska di Alexander Payne.